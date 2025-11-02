La Xunta adjudica la redacción de los proyectos de áreas inundables, entre ellas el río Bispo en Bueu

La creación de las primeras zonas de inundación controlada en Galicia acaba de dar un nuevo paso. El departamento público Augas de Galicia ya adjudicó y firmó el contrato con las empresas que se encargarán de priorizar las propuestas, estudios de alternativas y redacción de anteproyectos y proyectos. En esta primera fase se incluyen diez áreas con riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi), entre las que figura el río Bispo en Bueu.

Hace unos días la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ya avanzaba en una comparecencia en el Parlamento la intención de impulsar a lo largo de 2026 esas obras, con una inversión inicial estimada de 7,4 millones de euros. Ahora desde el departamento autonómico confirman que el proceso de licitación iniciado en el mes de enero para la redacción de los proyectos técnicos está concluido. Este contrato de asistencia salió a concurso por casi 700.000 euros y se presentaron un total de trece ofertas de consultoras. La elegida es la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Applus Norcontrol y Cuarta Zona Ingeniería, con un importe de 598.600 euros.

Estos trabajos de análisis, priorización y redacción de estudios serán, según la Consellería de Medio Ambiente, «unha ferramenta básica» para la elaboración de los proyectos concretos y permitirán habilitar en los ayuntamientos seleccionados las áreas de inundación controlada. La adjudicación de este contrato se valora de manera muy positiva desde el Concello de Bueu, que es uno de los elegidos. «É a confirmación do que nos viñan apuntando, agora xa temos prazos. Entendemos que en 2026 haberá novidades importantes, especialmente na redacción do proxecto», valoraba ayer el alcalde, Félix Juncal.

El área en la que se plantea crear la zona inundable, detrás del aparcamiento de Rosa de los Vientos. En amarillo, el canal subterráneo bajo la calle Rosalía de Castro y en rojo, el tramo abierto. / Augas de Galicia/Fdv

Desde Medio Ambiente hacen especial hincapié en la necesidad de colaboración por parte de los ayuntamientos. «A implicación dos concellos neste tipo de actuacións é determinante porque poden chegar a transformar a trama urbana das poboacións, polo que deberán poñer a disposición os terreos necesarios e achegar unha parte do financiamento», argumentan desde la consellería. Desde Bueu garantizan su colaboración «na medida do que se nos pida e do que podamos», afirma el regidor municipal.

El área de inundación controlada que se proyecta en Bueu se ubicaría en As Lagoas, con la creación de una gran laguna artificial o tanque de tormenta con una superficie de 22.000 metros cuadrados. Un espacio que debería recoger las aguas del río Bispo en caso de crecida y que luego se evacuarían a través de un canal subterráneo bajo la calle Rosalía de Castro. Una propuesta muy similar a la que presentó hace ya más de una década el propio consistorio ante Augas de Galicia. «Somos conscientes de que esta actuación vai conlevar unha serie de prazos, pero xa temos a certeza de que se vai a levar a cabo e esperamos que canto máis pronto mellor», afirma Juncal.

Desde el ayuntamiento entienden que este proyecto debe complementarse con la mejora de la calle Pazos Fontenla, que incluiría la renovación de sus servicios y la dotación de una red separativa de pluviales de la que actualmente carece. «Son dúas actuacións urbanas que resultan imprescindibles, que deben contribuír a darnos máis seguridade ante eses episodios de fortes precipitacións e posibles crecidas do río», defiende el regidor bueués.

El proyecto de Pazos Fontenla parece encarrilado después de la disposición manifestada tanto por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas [que es la titular de la carretera PO-315] y de Augas de Galicia. Desde el Concello de Bueu confían en que en breve se pueda cerrar un acuerdo definitivo para una obra que finalmente está presupuestada en más de 2,1 millones de euros. Lo más probable es que con los plazos que se manejan la obra de la reforma de Pazos Fontenla arranque antes que el proyecto de la zona de inundación controlada.

Con respecto a esta intervención desde el Concello mantienen como línea roja el acuerdo alcanzado en una reunión con los vecinos del entorno de la calle Rosalía de Castro. Se trata de que la creación de esa zona inundable no suponga en ningún caso desviar el cauce del río Bispo, sino solamente la recogida de sus aguas en caso de crecida.