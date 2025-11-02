Xiria y el CEIP Domaio, galardonados con el Boas Prácticas en Igualdade
La Diputación de Pontevedra distinguirá a 11 entidades de la provincia en la segunda edición de los Premios de Boas Prácticas en Igualdade, que reconocen las actividades, proyectos o programas que buscan la igualdad de género. La Asociación Cultural Xiria de Cangas logró un primer premio y el CEIP Domaio se hizo con un accésit.
