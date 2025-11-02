Xunta y Puerto redoblan esfuerzos en la retirada del aceite de palma de A Borna

Las labores de limpieza del aceite de palma que llegó al litoral de Moaña la madrugada del jueves para el viernes se intensificaron ayer, con operarios desplegados tanto en la playa de O Latón como, sobre todo, en la de A Borna. Bajo un intenso olor a aceite ayer se incrementaron los medios con más de 10 personas en la playa y cuatro vehículos para la retirada de los contenedores cargados del aceite vertido por accidente desde un contenedor en el puerto de Guixar.

La Autoridad Portuaria calculaba ayer que entre las barreras del mar en Vigo y la costa moañesa se ha recogido en torno al 60% del vertido. En Moaña se desplegaron medios de Tragsa (Consellería de Medio Ambiente), Gardacostas de Galicia (Consellería do Mar) y la Autoridade Portuaria de Vigo con la embarcación «Pelícano». La alcaldesa, Leticia Santos, volvió a acudir ayer a la zona.

Ayer se desplegaron más medios en Moaña. / | Gonzalo Núñez

La Consellería de Medio Ambiente, que dirige Ángeles Vázquez que visitó A Borna el viernes, estima que los trabajos deberían concluir entre el domingo y el lunes, aunque supeditados a las condiciones del mar. Ayer, solo de mañana, los efectivos habían recogido siete contenedores de 8 metros cúbicos y otros 8 metros cúbicos en distintos sacos.

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental recordó a la empresa presuntamente responsable del vertido (Afansa) su obligación de adoptar las medidas adecuadas para prevenir o evitar los daños medioambientales. Se le dieron 10 días para remitir toda la documentación necesaria para poder determinar el daño ambiental que se pudo producir a raíz del vertido.