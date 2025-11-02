O Rompeolas
Tribuna, en el Auditorio
Javier Manchado
Emulando aquel dicho de «ir a Vigo para mirar Cangas», hay vecinos que aprovechan la visita al salón de actos del Auditorio Pazos Varela para echar un vistazo al campo de fútbol de O Morrazo y enterarse de cómo va el partido o el entrenamiento. Vistas privilegiadas, sin necesidad de pagar el carné de tribuna.
A los protectores civiles le roban la plaza... del coche
Las plazas de aparcamiento ya no sobran en ningún sitio, pero en la calle Ramón Cabanillas, de Moaña, es más difícil encontrar un sitio libre para el coche que un recibo de la Primitiva con seis aciertos y el complementario. Que se lo digan a Protección Civil, que cada vez que sale a realizar un servicio regresa con la incertidumbre de encontrar ocupada su plaza «reservada». Con el Samaín, lo vuelve a padecer.
Día de muertos... de risa
Dicen algunos que «ya no hay respeto ni por los muertos», cuando el tradicional Día de Difuntos se celebra con disfraces y diversión. Cambian las formas: «Para cuatro días que se vive...», replican otros. Y no les falta razón.
