O Morrazo se acuerda de los que ya no están

Hoy, Día de Difuntos, y sobre todo ayer, festivo por el Día de Todos los Santos, los cementerios de O Morrazo se llenaron de vecinos que acudieron a poner flores a los seres queridos que ya fallecieron. Fue una jornada cargada de recuerdos bonitos para aquellos que se reencontraron con los que ya no pueden estar a su lado.

Además de sustituir las flores de los nichos por unas nuevas, muchos aprovecharon también para llevar productos de limpieza y llevar a cabo una puesta a punto de las lápidas. Los cementerios más concurridos fueron los más grandes, como el del centro de Cangas, con su entrada principal en la rúa San Xosé. Los que se acercaron a este camposanto pasearon entre varias obras del escultor Ignacio Cerviño, de cuyo fallecimiento se cumplieron 120 años el pasado 28 de octubre.

Flores en las lápidas del camposanto principal de Bueu. | / Gonzalo Núñez

También hubo una gran concurrencia de vecinos en el cementerio municipal de Trigás, en Moaña. Allí la Policía Local instaló un dispositivo especial de tráfico con un circuito cerrado en sentido único para evitar atascos de coches en el entorno de la necrópolis.

Los que acudieron a recordar y poner flores a sus difuntos en Trigás lo hicieron en un cementerio que pronto se someterá a una profunda renovación, pues el Concello contempla una inversión de 1,2 millones de euros en mejoras de accesibilidad y servicios.

Una familia en el cementerio de Cangas visitando las tumbas de sus seres queridos. | Gonzalo Núñez

La instalación de Trigás tiene la particularidad de que en el pasillo central descansan los restos de los difuntos que estaban en el pequeño cementerio parroquial de San Martiño y que fueron trasladados a Trigás con la remodelación del atrio de la cercana iglesia románica, origen de Moaña.

Acto laico en Bueu

En Bueu los días antes de este festivo se habían ejecutado trabajos de ajardinamiento en el cementerio de Beluso y hoy, a las 12.30 horas en los jardines del Antigo Cemiterio, al lado de la iglesia de San Martiño, el Concello organiza un acto de recuerdo laico. El evento incluye un recital poético con Míriam Ferradáns y el concierto «Aires, danzas e sonatas» con Concert Le Phénix. Se trata de una propuesta del violonchelista y pedagogo Fernando Santiago y que reúne instrumentos como violas, contrabajos y violonchelos para interpretar música desde los siglos XVII al XIX.

Precario estado de los columbarios en Tirán. | Gonzalo Núñez

Desde el ejecutivo local de Bueu explican que la propuesta de este acto laico nace con la vocación de «recordar a las personas que ya no están con nosotros, como una forma de homenajearlas en su día». La poeta Míriam Ferradáns convertirá la palabra en centro de la emotividad con una selección de textos poéticos y literarios «alrededor de la memoria, la pérdida y la vida compartida».

Riesgo

Los fieles que acudieron al cementerio parroquial de Tirán comprobaron cómo sigue el riesgo de desplome de la fila de columbarios ubicados encima del barranco sobre el mar. Su estado empeora con el paso del tiempo y muchas cenizas ya han sido retiradas por los familiares y llevadas a Trigás. Se impone la necesidad de una reforma estructural en esa parte de este camposanto moañés.