Las imágenes de San Martiño lucen su mejor cara

La iglesia románica de San Martiño, origen de Moaña, recuperó sus importantes imágenes del propio patrón y de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, después de un mes de su restauración, un trabajo contratado por la comisión de fiestas a una restauradora especialista en este tipo de patrimonio. Ambas tallas lucen ya su mejor cara a escasos días del 11 de noviembre, que es el día grande de las populares y concurridas Festas de San Martiño.

La imagen del propio San Martiño fue retirada de su peana a finales de septiembre y trasladada al taller de la restauradora en Tui. Fue sometida a un proceso de limpieza y se repararon las áreas en las que sufría rasguños o la obra incluso estaba astillada. Se trata de una obra de fecha desconocida aunque se sabe que ya estaba en el templo románico en 1926, por una fotografía que lo acredita.

En cuanto a la imagen de la patrona de los marineros, fue necesario realizar la intervención en la propia iglesia. Esta misma semana, integrantes de la comisión la devolvieron a su emplazamiento de honor dentro de la iglesia perfectamente arreglada. Se trata de una talla que llegó a Moaña precisamente un 11 de noviembre. Ocurrió en 1927, por lo que lleva casi un siglo siendo venerada por los fieles de la villa.

Integrantes de la comisión con la talla de San Martiño. / | G. Núñez

Las imágenes saldrán en procesión en sus días señalados: la Virgen del Carmen, el sábado 9 de noviembre (jornada en su honor), y San Martiño, el martes 11 de noviembre (el día grande), tras la misa solemne de las 12.00 horas, una cita siempre multitudinaria.

En cuanto al programa de fiestas, la apertura de los furanchos está prevista para este viernes 7 de noviembre a las 12.00 horas. La primera verbena será el sábado 8 a las 21.00 horas a cargo del Grupo Ámbar y el domingo 9 se subirán al escenario del núcleo histórico de San Martiño las orquestas La Banda de Ayer y Trío Tic Tac. Las noches del lunes 10 y del martes 11 también contarán con verbenas y para el sábado 15 está previsto que el Concello organice la Festa da Mocidade.