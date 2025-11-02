Un fuego obliga a desalojar un edificio en Bueu y a evacuar a una familia

Bueu suma su tercer incendio urbano de gravedad en lo que va de año. Un edificio situado en la Avenida de Marín, justo sobre la playa de Loureiro, tuvo que ser desalojado en la madrugada de este sábado después de que comenzase un fuego en un piso de la primera planta. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales, aunque tres personas de una misma familia y un agente de la Guardia Civil tuvieron que ser trasladados a hospitales de Pontevedra por inhalación de humos. La investigación deberá determinar las causas del suceso, pero tras los testimonios recogidos en el mismo lugar de los hechos todo apunta a una vela que quedó encendida en el salón del inmueble en el que se originó el fuego.

La alerta del 112 saltó a las 6:45 horas y de inmediato se movilizó la Policía Local de Bueu, Guardia Civil y el Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil, que fueron los primeros medios en llegar al lugar. El parque comarcal de bomberos de O Morrazo volvía a estar cerrado hasta las 9.00 horas de este sábado, por lo que se movilizaron dos vehículos desde la dotación de O Porriño, que a pesar de la distancia llegaron con gran rapidez.

El edificio afectado está situado en la conocida como Volta do Pino, con frente a la carretera autonómica PO-551. Se trata además de un terreno situado justo encima de la playa de Loureiro, a la que está orientada la fachada trasera y desde donde era perfectamente visible la gran humareda. Este inmueble cuenta con trece viviendas, aunque afortunadamente en el momento del suceso apenas había una decena de personas en todo el edificio. Una de ellas, que reside en la tercera planta, necesitó la ayuda de la Policía Local y de la Guardia Civil para salir debido a la intensa humareda que cubría el tiro de la escalera.

El despliegue de medios de emergencia en la PO-551, justo delante del edificio en el que se registró el incendio en la madrugada del sábado. / Fdv

El fuego comenzó en el salón de una vivienda de la primera planta, que es donde se concentran los daños de mayor gravedad por la acción del fuego. La familia entregó unas llaves a los agentes, pero la puerta no abría por lo que efectivos del Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil tuvieron que forzarla con una pata de cabra y un martillón. A continuación los bomberos y los integrantes del grupo de emergencias de Cangas pudieron acceder para sofocar el fuego, que se focalizaba en el salón de la vivienda.

Uno de los bomberos que participó en las labores de extinción lleva en brazos a un gato al que rescató y que se encontraba asustado. / Fdv

El resto de los pisos se vieron afectados por fundamentalmente por el humo. Poco antes de las ocho de la mañana el incendio estaba completamente extinguido y los bomberos se centraban en labores de ventilación y de medición de gases antes de permitir que los inquilinos regresasen a sus domicilios.Como medida de precaución también tuvieron que derribar un tabique interior de la vivienda donde comenzó el fuego.

La fachada trasera del edificio vista desde la playa de Loureiro con los efectos de la intensa humareda que salía del piso donde se originó y concentró el fuego. / Fdv

El despliegue de medios incluyó a tres ambulancias del 061: la que tiene su base en Bueu, la de Marín y la medicalizada de Pontevedra. Desde la central de emergencias confirmaban poco después que fue necesario evacuar a cuatro personas por inhalación de humos: una menor de edad y su madre, de 36 años, que fueron trasladadas al Hospital Provincial de Pontevedra, y dos hombres de 41 años que fueron atendidos en Montecelo. Uno de ellos era el padre de familia y el otro un agente de la Guardia Civil que colaboró en el desalojo.

Las labores de extinción y de asistencia a las personas heridas obligaron a cortar un carril de circulación y la Policía Local y Guardia Civil se encargaron de regular el tráfico. Hasta el lugar se desplazó el alcalde de Bueu, Félix Juncal, para seguir la evolución de los trabajos e interesarse por los afectados. Los vecinos pudieron volver a sus domicilios antes de las 11.00 horas. El único piso al que de momento no se puede acceder es el del origen del incendio. El regidor trasladó a la Policía Local que si la familia no disponía de un lugar donde quedarse se le buscase alojamiento en un hotel.

Este suceso por algunos momentos recordó al virulento fuego que se registró el 1 de enero en otro edificio de Bueu situado sobre la costa, en la zona de Can do Penedo. En aquel caso afortundamente tampoco hubo que lamentar daños personales, pero los desperfectos materiales fueron más graves. Y hace una semana se registró un incendio en una caravana situada en una finca de Tuia, en la que se encontraba una persona que resultó herida con quemaduras de segundo grado y que permanece hospitalizada en A Coruña. Este suceso permanece bajo investigación de la Guardia Civil para determinar las causas.