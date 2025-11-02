A frente marítima de Cangas (XI)
A estrada transversal e o control dos portos
Xa comentamos como o goberno municipal intentou en maio de 1911 que a chamada Travesía al Puerto fose incluida nas obras do porto como compensación, sen variar o presuposto e que as expropiacións pertinentes corresen a cargo do Ministerio de Fomento. Mais, este asunto había quedar adiado polo arriscado da proposta e as propias dificultades polas que pasaba a construción do porto cunha folga dos obreiros. Ata o ano 1925, os armadores e transportistas non volverían a demandar este novo vial de acceso ao Porto, alegando que a Rúa Real xa apenas podía absorver a circulación cara ao mesmo en dous sentidos, pola sua estreiteza. Esta obra, que se quería ligar ao Porto e hoxe coñecida como Avenida de Vigo había ser a primeira circunvalación que se fixo en Cangas pero tivo un longo proceso e demora na súa construción por Fomento.
En abril de 1931, recén instaurada a República, comezaría o proceso de expropiación de 58 fincas afectadas polo trazado e anúncianse as obras en novembro de 1932, seguindo en marzo de 1933 con novas expropiacións. Mais, este proxecto, como dixemos, tería longa demora pois en xuño de 1934 aínda formaba parte das demandas do Concello a Fomento.
Ata despois de 1940, xa rematada a guerra, non se retomaría a construción deste vial denominado oficialmente como Carretera Transversal al Puerto e coñecido popularmente como «Carretera Nueva». Desde a súa construción, comezada en decembro de 1950, vai xerar moitos problemas nos invernos, sobre todo no tramo entre Nazaret e o enlace da rúa Real coa estrada a Bueu, ao se inundaren as gavias laterais e a mesma estrada por non deixarlle paso ás augas procedentes de Cimadevila, un problema xa recorrente en Cangas.
Desde o enlace coa nova estrada a Aldán na Pedra Alta, este vial baixaba ao Porto por unha empinada costa (logo Avenida de Bueu), que cando chovía moito arrastraba pedras e lama que se acumulaban no enlace con Montero Ríos, interrompendo a circulación. O arranxo destas deficiencias viarias e máis a construción de vivendas nos solares de Andreíta (primeiro rúa Santiago Apóstol e logo Avenida de Marín) van ser incluídas no «Proyecto de Urbanización y Ensanche de Cangas», aprobado polo Concello en marzo de 1961, asinado polo alcalde J. Mª Pérez Barros.
O control dos portos
Desde antigo, os nosos portos, ou máis ben fondeadoiros ou areais abrigados, foron sempre do interese dos poderes señoriais e da igrexa polos beneficios que xeraba a pesca e a súa distribución cara o interior. Sabemos que o de Aldán pertencía aos señores deste apelido e como García Sarmiento se quixo apropiar del e das manobras dos arcebispos de Santiago para facerse ao fin co de Cangas que era dos Soutomaior. Se na parte comercial e legal tiñan a encomenda os rexidores, escribáns, racioneiros... a defensa dos pequenos portos do Morrazo estaba encomendada a un Sargento Mayor, cargo que recaía nalgún nobre ou fidalgo da zona, experto no uso das armas e cabalos e con capacidade para mobilizar as milicias.
A mediados do século XVIII e relacionado cos asuntos do mar, menciónase en Cangas a Silvestre Valverde que exhibe o título de «portero de villa y ministro de Marina». Esta definición confundiu a algúns pescudadores da historia local que pensaron que Cangas tiña muralla e portas, cando a denominación fai referencia ao encargado do porto (porteiro) e a designación de ministro alude a un capitán de navío ou brigadier máis ben encargado da xestión dos montes para abastar de madeira á Armada, sen descoidar as súas funcións relativas aos asuntos do mar.
Xa máis adiante e aínda con escasas infraestruturas portuarias, comezaron a encargarse dos portos os chamados Cabos de Mar- Gardapesca, cargo que adoitaban ocupar basicamente os contramestres da Armada que se retiraban, aínda que tamén podían acceder a estas vacantes outros cargos menores, incluso mariñeiros. As referencias máis antigas que atopamos sobre estes funcionarios militares, recollen entre 1778 e 1789, a presenza en Cangas do Contador de Navío da Armada, Francisco Rodríguez Gimilio, como “ministro” ou subdelegado de Mariña dos portos do distrito xudicial (Cangas, Aldán, Bueu, Moaña...) citándose en 1785 ao Cabo de Mar de Aldán Juan A. Bermúdez e en 1808 a Dionisio Macarte exercendo en Cangas coa denominación de capitán do porto, designación frecuente nestas datas aínda que non houbese infraestrutura de molles.
Outros datos sobre este cargo afloran con motivo da Revolución de 1846 (ver F. de V. 24-7-2018), á que se adheren os cabos de mar do Hío, Aldán e Cangas, figurando neste porto ata cinco en exercicio quizáis pola numerosa flota existente. Neste ano menciónase tamén a existencia dun escribán e un asesor legal na Subdelegación de Mariña (logo axudantía), cargo este ao que adoitaban aspirar avogados e notarios. Xa que logo, podemos deducir que segundo a categoría e función do porto, este podía estar só baixo control dun Cabo de Mar ou dun subdelegado de Mariña, acompañado dun ou varios cabos-gardapesca e un asesor legal– no caso de portos de máis entidade. Desde 1833, coa formación dos novos concellos, Cangas vai contar cunha Delegación de las Rentas Estancadas (Facenda) e unha dotación de dous Carabineiros, adscrita á mesma, que se encargaba do control aduaneiro de mercadorías e da fronteira marítimo-terrestre.
A enseada de Aldán contaba cara a 1865 co fondeadoiro (entre 3,3 e 4,2 m. de calado) comprendido entre O Con e Arnelas, supervisado polos cabos de mar de Hío e Aldán. Estas dúas parroquias, ademais de pertenceren a Bueu administrativamente, estaban adscritas á comandancia de Vilagarcía e en anos posteriores, ao crearse o distrito de Marín, pasaría a depender deste. Como xa dixemos, ata 1880 exercía de Cabo de Mar en Aldán, Pedro Ferrándiz Sellés, que no ano seguinte pasaría á axudantía de Cangas ao ascender a alférez de fragata, sendo sustituido en Aldán por Manuel Reina. En 1887 Pedro Ferrándiz volve a Aldán, ocupando o seu posto en Cangas o piloto Victoriano Suárez.
O proceso de segregación de Aldán e Hío do Concello de Bueu foi lento nalgunhas administracións como a marítima, máis sabemos que en febreiro de 1887 xa se desprazan a este fondeadeiro uns carabineiros “de punto” para o control aduaneiro. En 1890 aínda exercía como Cabo de Mar de Aldán Enrique Refojos Pardavila mais, o día primeiro de agosto de 1893 e derivado do proceso de anexión a Cangas, a Comandancia de Marín anula os cabos de mar de Aldán e O Hío, ficando sen este servizo o que obrigaba á xente do mar a desprazarse a Cangas para faceren os trámites. Aínda a mediados de agosto de 1905, os armadores e patróns van solicitar da Comandancia de Mariña de Marín que Hío e Aldán fosen segregadas dese distrito e pasen a depender da axudantía de Cangas ou senón que se restitúa a axudantía de Aldán. Coa adscrición final do fondeadeiro de Aldán á Comandancia de Vigo e á Axudantía de Cangas, pódese dicir que remata totalmente o proceso de anexión destas parroquias a Cangas, exercendo de Cabo de Mar en Aldán Juan Portas que se distinguiría polo seu labor en 1907 no naufraxio da traiñeira Dolores do Hío.
Ademais dos trámites administrativos de altas e baixas dos folios dos barcos, as competencias dos axudantes de Mariña centráronse maiormente nos problemas derivados dos conflitos na pesca, naufraxios de todo tipo, nos roles, inspección de barcos, salvamentos, cupos de mariñería para a Armada... En determinados periodos da Ditadura de Primo de Rivera, os axudantes organizaron actos benéficos para axuda das viúvas e fillos das vítimas do mar, colaborando con organismos como os pósitos ou La Vejez del Marino que lle outorgaba pagas aos mariñeiros retirados con máis necesidades.
As forzas de Carabineiros dos portos de Cangas e Aldán, así como as da Garda Civil, son de difícil seguimento, non só polos anos que exerceron o seu servizo, senón pola mobilidade de números e mandos, debidos aos traslados. Contodo, nalgúns traballos publicados aparecen nomes de axentes que destacaron no exercicio da sua profesión.
En canto aos locais que ocupaban xa demos contamos das ubicacións dos catro cuarteis que tivo a Garda Civil, sendo que os carabineiros tiñan o seu posto nunha caseta en Montero Ríos perto do molle do Comercio. Porén, dos locais da Axudantía de Mariña temos poucas referencias podendo constatar a súa ubicación a finais do século XIX no edificio que albergaba o primeiro farol do porto, logo no primeiro andar da casa á par da de Gandón (no baixo estivo o Banco Pastor e a administración dos autobuses La Unión), posteriormente nunha casa de planta baixa en Méndez Núñez e xa máis recentemente na antiga Casa do Mar.
*Investigador
Suscríbete para seguir leyendo
- Desalojan un edificio de Bueu debido a un incendio
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas
- El mar de ardora llega a Moaña
- Herido un hombre tras una explosión en su caravana en la playa de Tuia
- Una camarera de Cangas aumenta en 10.000 euros la indemnización por despido que le recortaron por tener jornada reducida
- Enquistado el concurso de acreedores de la constructora de Golf Domaio
- Los vecinos de Pedra Alta, claves para liquidar la deuda bancaria de Cangas
- Wofco-Fandicosta se blinda contra el fuego