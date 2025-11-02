El festival Lenda abarrota la carpa del Samaín moañés

La velada de Samaín llenó locales y eventos en O Morrazo. En Cangas había cola para entrar a espacios como la discoteca Polaris y los disfraces de estética terrorífica que por el día se habían puesto los niños para pedir caramelos los lucían de noche jóvenes y adultos en las distintas fiestas.

En Moaña la carpa instalada por el Concello estuvo abarrotada durante la celebración del festival Lenda.

A pesar de las intensas lluvias, fueron miles los que acudieron al evento moañés. Contó con la actuación del grupo DSYPL así como de Djs como el reconocido Jose AM, Carlos González o DJ Su.

La noche festiva se saldó sin incidentes graves. Protección Civil tuvo que atender, eso sí, 14 intoxicaciones etílicas, 11 de ellas de menores, a lo largo de toda la jornada de festejos.