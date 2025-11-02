Los comuneros plantean restringir el tráfico a Cabo Home y cobrar por el paso de coches

La conveniencia de restringir el tráfico rodado en el entorno de Melide y Cabo Home para proteger un entorno de alto valor medioambiental y paisajístico está en la agenda de los comuneros de O Hío desde hace años, y ahora cuenta también con el aval de un estudio universitario que debe servir de base para que las instituciones se impliquen en llevarlo a cabo. El «proxecto de mellora e protección ambiental da contorna de Sobrido (Cabo Home)», realizado por el vecino de la parroquia Tomás Hermelo como trabajo fin de grado en ingeniería forestal, plantea cerrar a los vehículos a motor la pista forestal que desciende hacia Melide por la ladera oeste, con las Illas Cíes al fondo, y permitirle el tránsito exclusivamente por el vial que mira hacia Nerga y Barra, por considerarlo de menor impacto. También apuesta por limpiar las márgenes y cortafuegos, ensanchar y acondicionar pistas forestales, eliminar especies invasoras y sustituir alóctonas por frondosas. Se requiere para ello el apoyo de las administraciones y, como alternativa, los comuneros plantean cobrar por acceder con vehículos a motor, como ya se hace en otros espacios naturales, e invertir los ingresos en el monte.

La vía principal quedaría «casi» cerrada al tráfico rodado. / G.Núñez

Tanto el autor como la directiva comunal de O Hío matizan que se trata de un trabajo universitario que, de llevarse adelante, precisará de algunas modificaciones. De momento, ya ha recibido el respaldo de la asamblea, celebrada el pasado fin de semana, lo que abre las puertas a sentarse con los representantes políticos del Concello de Cangas y la Xunta de Galicia, entre otras, para tratar de ejecutarlo, con las adaptaciones necesarias. El presupuesto rondaría entre 30.000 y 150.000 euros, según el alcance de la actuación, y, si no logran financiación externa, los comuneros contemplan asumirlo con fondos propios derivados de la venta de madera o incluso cobrar por pasar en coche a partir del núcleo de Donón y poder aparcar en la explanada próxima a Melide.

La mejora ambiental y protección frente a incendios forestales de todo ese entorno es un objetivo en el que lleva tiempo trabajando la Comunidade de O Hío. Para ello es preciso adaptar las pistas de tránsito a la ley de montes y a la de prevención de incendios forestales de Galicia, que obliga a dejar una franja de seguridad de al menos cinco metros de ancho desde los bordes de las pistas despejada y limpia de maleza, así como mejorar las cunetas, incluyendo la recogida de aguas pluviales para evitar que se dañen con la erosión.

La pista de «regreso» pasaría a ser de doble sentido. / G.Núñez

Es la misma Lei de Prevención de Incendios de Galicia la que obliga a dejar abierto el acceso a la playa de Melide, y, para cumplirla, se propone que el tránsito de vehículos sea de ida y vuelta por la parte de Barra. El resto de pistas, incluyendo la que baja pegada a la costa mirando a las Cíes y el Parque Nacional Illas Atlánticas, que ahora es la principal, quedarían cerradas a los coches, excepto emergencias, vigilancia o marineros. Se trata de reducir la cifra de coches, ordenarlos por una única pista, «a que menor impacto ten», y favorecer así «a mellora ambiental e paisaxística de toda a zona», argumentan.

Pista de Donón a Melide en la cara Este, hacia Nerga y Barra. / G.Núñez

Dado que el proyecto se localiza en un espacio de la Rede Natura 2000, es obligatorio someterse, como mínimo, a un procedimiento de evaluación ambiental simplificada por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta, aunque el objetivo de sus promotores invita a una valoración favorable.

Más de 3.000 robles por pinos y eucaliptos

La propuesta de Hermelo, avalada por los comuneros, contempla la limpieza y acondicionamiento de más de 8,5 kilómetros de cunetas y una superficie total próxima a 90.000 metros cuadrados. En esas franjas desde las pistas forestales quedarían dos metros a cada lado sin vegetación y los tres siguientes con plantación de frondosas, principalmente robles, excepto en puntos concretos que se prefieren preservar con vegetación. La cifra de nuevos carballos superaría los 3.000, mientras que muchos eucaliptos, y también alguna franja de pinos, perderían presencia con este plan.