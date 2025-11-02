Bueu coloca jardineras de gran tamaño para mejorar el espacio urbano
Son de dos tamaños, con diámetros de 1 metro y 80 centímetros | Chapela lo tacha de «despilfarro»
REDACCIÓN
El Concello de Bueu colocó en los últimos días maceteros de gran tamaño en varias calles del centro de la localidad, en las que próximamente se plantarán especies vegetales para mejorar la imagen urbana. La adquisición tiene un coste de 9.000 euros, procedentes de remanentes del Plan Concellos 2023 de la Diputación de Pontevedra.
El suministro consistió en un total de 28 unidades de color rojo y azul y de dos tamaños diferentes: un metro alto por un metro de diámetro y 80 centímetros de alto por 80 centímetros de diámetro. Las jardineras están repartidas a lo largo de las calles Eduardo Vincenti, Rosalía de Castro y el entorno del barrio de Banda do Río. De momento se ha procedido a rellenarlas con tierra y próximamente se realizará la plantación.
Esta adquisición ya ha suscitado las primeras críticas por parte de la oposición. En concreto el concejal no adscrito Daniel Chapela lo tacha de «despilfarro» y como un «novo exemplo de disimular a incompetencia dun alcalde que ten as baldosas levantadas en medio Bueu ou o rural sen atender». El edil añade que «na actualidade o goberno local é incapaz de manter os espazos públicos» y se pregunta si ocurrirá lo mismo que con las macetas de la calle Alexandre Bóveda, «que teñen as plantas mortas permanentemente».
