Vecinos de A Roza vuelven a concentrarse para exigir la mejora de la EP-1302

Un grupo de vecinos de A Roza, en Beluso, acudió ayer nuevamente a Pontevedra para concentrarse antes del inicio del pleno de la Diputación. Con una pancarta en la que denuncia que la carretera provincial EP-1302 «está feita unha merda» reclaman a la institución provincial que agilice la tramitación del proyecto para mejorar la seguridad vial en la zona, que debe incluir necesariamente acera con bordillo. Los vecinos ya se concentraron en el mes de febrero y luego intervinieron en un pleno provincial por este asunto.