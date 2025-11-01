BNG y PSOE bloquean la moción del PP para revocar la subida de la basura

Moaña celebró ayer un pleno de la corporación que tenía como uno de sus puntos de mayor tensión la moción del PP exigiendo la revocación del acuerdo del último pleno de la Mancomunidade do Morrazo para dejar sin efecto la subida de la tasa de la recogida de la basura, muy contestada por hosteleros, comerciantes y colectivos vecinales. Finalmente este intento del PP, que defendió su portavoz Alfonso Piñeiro, fue rechazado al encontrarse con los votos en contra del BNG –que gobierna la Mancomunidade al ostentar las tres alcaldías– y la abstención del concejal del PSOE, Mario Rodríguez, que fue precisamente el único edil socialista que se abstuvo también en la asamblea comarcal.

El PP reclamaba, además de revocar el acuerdo de la nueva ordenanza, abrir un periodo de negociación con los agentes sociales y empresariales para consensuar la actualización del precio de la recogida y tratamiento de la basura «pero antes de aprobarla, no después», ironizó Piñeiro. Aseguró que el PP comarcal está «dispuesto a abrir una vía de diálogo» para la actualización de la ordenanza pero que «no vamos a aceptar nunca la subida de golpe de un 90% a las familias, pasando de 67 a 126 euros anuales, ni subidas de hasta un 600% para los negocios».

Por parte del gobierno local la portavoz del BNG, María Ortega, fue muy dura contra el PP por los disturbios que ocurrieron ante el Concello de Cangas el día de la asamblea. Acusó al principal partido de la oposición en los tres concellos de la comarca de ser «el mayor instigador de la violencia con informaciones falsas y bulos» y los tildó de «hipócritas» aludiendo a que la directiva europea aplicada por España y que según el BNG obliga a subir la tasa de la basura fue votada por el Partido Popular Europeo y porque parte de la nueva tasa se dirigirá a pagar a Sogama. Para Ortega la nueva ordenanza será «pionera» porque pagarán más los que más basura generen «y el impacto del turismo no lo van a tener que pagar todos los vecinos». Desde el PSOE, Mario Rodríguez insistió en acusar al PP de «demagogia y jugar con el malestar de los vecinos alimentando la división y la crispación social» y al BNG de «durante 15 años dirigiendo la Mancomunidade negarse a actualizar la tasa sabiendo que era algo impopular».

Piñeiro, por su parte, replicó que «solo el 34% del tasazo se destinará a Sogama» y lamentó que se les acusase de promover la violencia. «Fueron identificados 11 energúmenos que no representan a los miles de vecinos que estaban protestando. Nosotros condenamos la violencia». Aseguró que la intención del gobierno local es ocultar «la realidad, que es que se trata de un sablazo histórico que pactaron de espaldas a los vecinos, hosteleros y comerciantes».

El portavoz del PP responsabilizó directamente al BNG de la «decadencia del servicio» de recogida de basura que lleva «años operando con un contrato caducado, con deficiencias crecientes, falta de limpieza de contenedores y reducción de las frecuencias de la recogida». A este respecto, Piñeiro, consciente de que se iba a rechazar su moción, reclamó «primero mejorar el servicio y después acometer una subida progresiva» de la tasa.