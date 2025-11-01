Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un Samaín de diversión

Obradoiro de disfraces, concurso de cabazas decoradas, relatos, animación de escaparates, música ou chocolatada son algunhas das actividades organizadas en Cangas, Moaña e Bueu para conmemorar a xornada máis terrorífica do ano.

Persoas do xurado puntuando as cabazas decoradas no concurso de Cangas.

Persoas do xurado puntuando as cabazas decoradas no concurso de Cangas. / G.Núñez

Gonzalo Martínez

G.M.P./ F.G.S./ D.G.P.

O Morrazo

Calidade, creatividade e orixinalidade determinan os traballos do concurso de cabazas de Cangas, que gañaron Adel Pastoriza Vilas en categoría A (ata 14 anos) e o centro de día Cangas «Coma na casa», que reciben vales de compra por 50 euros no comercio local. Presentáronse a concurso, promovido polo Concello e Acica, oito traballos (catro por categoría), e permanecen expostos no consistorio esta fin de semana. O mal tempo obrigou a adiar a entrega de premios que estaba previsto para onte pola tarde no palco da música e, ao igual que o do certame de relatos e a xincana, será o luns ás seis da tarde, segundo confirmaron a edila Lucía Docampo e a presidenta de Acica, Mª Carmen Pereiro. Con todo, a chuvia non impediu a animación nas rúas, con centos de personas disfrazadas con motivos destas datas tan tenebrosas.

A «pitonisa Felisa», lendo o futuro en Moaña. | / FdV

En Moaña tamén se está a celebrar un Samaín de actividades para todas as idades. No alto da praza de abastos houbo onte pola tarde unha festa infantil con obradoiros, xogos terroríficos, a Pitonisa Felisa para ler o futuro das criaturas e o clown Zigani, así como decoración de cabazas, pintacaras e xogos da asociación Trebellos. Pola noite, festa da mocidade con baile e diversión baixo a carpa do paseo marítimo, donde actuou o grupo Demasiadas sombras e poucas luces, houbo djs na carpa, encabezando o cartel Jose AM, seguido de DSYPL, Carlos González e Dj SU, encargados do tránsito ata o amencer como auténticos zombis.

Celebración do Samaín na biblioteca de Bueu.

Hoxe, a festa do Samaín pasa á Casa da Mocidade, donde entre as 19.00 e 21.00 horas disfrutarán de cócteles terroríficos (sen alcohol), música, set de maquillaxe e photocall. Todas as actividades son gratuítas. Tamén terá continuidade o «scape room» que comezou onte, dirixidos a grupos de oito persoas maiores de oito anos e con 50 minutos para escapar. «Estades seguros de que sairedes con vida?», cuestionan os organizadores, que reparten as prazas, limitadas, por rigurosa orde de chamada.

O Morrazo mete miedo por Samaín

O Morrazo mete miedo por Samaín / Gonzalo Núñez

En Bueu, onte a mediodía houbo «un universo de contos» do Samaín no estaleiro de Purro, organizado pola librería Abrente. Pola tarde, as actividades ían celebrarse no Ramal dos Galos, pero a chuvia obrigou a trasladalas ao salón de actos da biblioteca Torrente Ballester. O programa comezou ás 16.30 horas cun obradoiro de manualidades, «Lanzador pantasmal», e logo seguiu o turno co espectáculo «En Samaín toca... maxia!», que patrocina a Deputación. O «Morcego bueués voador», un «túnel do terror» e unha chocolatada completaron a xornada.

En Cela, mañá haberá magosto popular no adro desde as 16.30 horas, con castañas de balde, animación, xogos populares e disfraces.

