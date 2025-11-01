El patrimonio litoral protegido en Bueu

El Catálogo de Bens de Valor Cultural no Litoral de la Xunta de Galicia recoge en el caso de Bueu un total de 29 elementos, que se reparten entre el propio municipio y la isla de Ons y solo siete de ellos son suceptibles de un cambio de uso. Un listado que seguramente en tiempos pasados pudo ser mucho más extenso. Baste recordar el imprescindible libro «A industria da pesca salgada. Os portos de Bueu e Beluso», de Arturo Sánchez Cidrás, Xosé M. Cerviño Meira y Xosé Manuel Fernández Aldegunde, en el que se identificaban una treintenta de industrias de la salazón a lo largo del siglo XIX y principios del XX. «O número de salgadeiras por quilómetro cadrado de costa supón unha porcentaxe non superada noutras zonas costeiras», constataban en ese trabajo.

1. Fábrica de conservas, actual nave de deportes náuticos en Pescadoira.jpg / Catálogo de Bens de Valor Cultural no Litoral

El catálogo autonómico solo recoge la actual nave de deportes náuticos en Pescadoira, que en su día fue una fábrica de conservas y luego cetárea, de la que subraya que «debe resaltarse a memoria da conserveira como motor económico e social; así como a singularidade da súa localización no bordo costeiro»; la salazón y conservera de A Roiba, que fue construida en 1808 y que en 1959 una parte del inmueble se acondicionó para uso residencial; los restos de una salazón en la playa de Ancoradouro; y la de Mourisca, una verdadera joya rehabilitada por sus propietarios y cuya construcción data de mediados del siglo XIX.

En el caso de la conservera de A Roiba, el catálogo autonómico destaca que «forma parte do antigo complexo conserveiro litoral, representativo da primeira industrialización mariñeira». Y sobre posibles actuaciones autorizables recoge que «debe poñerse en valor a fábrica orixinal, a cantería granítica e a cuberta tradicional; recoméndanse actuacións de conservación e restauración, priorizando a recuperación tipolóxica e a lectura histórica do conxunto».

Una de las viviendas de la Praia de Beluso catalogadas. / X.G.

El inventario elaborado por la Xunta de Galicia también recoge en el litoral de Beluso tres conjuntos de viviendas y la «casa barco» del arquitecto Ramón Vázquez Molezún, situada justo frente a la conservera de A Roiba.

El primer grupo de casas se corresponden con los números 10, 11, 12 y 13, justo delante de la Praia de Beluso. «Son vivendas mariñeiras tradicionais de dous andares, máis un terceiro no corpo central. Teñen elementos singulares como miradoiros metálicos, balcóns voados en ferro ou pedra e cornixas decoradas en madeira. Cómpre sinalar a súa integridade volumétrica, a continuidade da fachada litoral e a súa relevancia ambiental como fronte marítima histórica representativa do patrimonio local», reza el texto.

Otro tramo de viviendas catalogado en la Praia de Beluso, con el restaurante Centoleira. / X.G.

El segundo conjunto residencial se sitúa justo en la curva antes de la entrada al puerto de Beluso, también delante de la plata. Son las casas 23, 26 A, 27A, 28A y 28B, entre las que se incluiría el centenario restaurante Centoleira. «Conforman un tramo representativo da fachada portuaria histórica», dice el catálogo. Son edificaciones de planta baja y un piso, «con muros de cachotaría e sillería de granito á vista, integradas nun entorno costeiro cun forte carácter mariñeiro». En cuanto a usos y puesta en valor el catálogo de la Xunta especifica que «a valorización require conservar volumetrías e materiais, evitando alteracións tipolóxicas ou cromáticas».

El tercer grupo de viviendas se corresponde con los números 32, 33 y 34. «Tres edificacións tradicionais, representativas da arquitectura mariñeira popular das Rías Baixas», dice. En la descripción se hace referencia a un balcón volado y a sendas galerías de madera, así como que en la parcela existen restos de una antigua fábrica de salazón.

El tercer conjunto de viviendas catalogadas en la Praia de Beluso, justo delante de la entrada al puerto. / X.G.

Muy cerca hay otra vivienda que forma parte del Catálogo de Bens de Valor Cultural no Litoral, aunque en este caso con valores muy diferentes. Se trata de la «casa barco» de Vázquez Molezún, una obra de 1969. «Representa un exemplo significativo da arquitectura moderna galega, integrando linguaxe racionalista e adaptación topográfica», se explica. La estructura de hormigón armado se apoya en muros de piedra de una antigua salazón que funcionan como base, «xerando unha relación directa co mar mediante terrazas». La vivienda fue parcialmente rehabilitada en el año 2024, un proyecto que resultó premiado XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU).

El catálogo del Concello de Bueu se completa con el antiguo astillero de Purro, en Banda do Río, yacimientos y restos arqueológicos, especialmente en la isla de Ons. En el archipélago se recogen los restos de baterías militares costeras del siglo XIX, el sarcófago de A Laxe do Crego, la iglesia original de San Xaquín (original de 1848 y que será rehabilitada por la Xunta de Galicia a través de un proyecto de casi 200.000 euros) y sus hórreos o «piornos».