Nichos para mascotas y bancos en el «nuevo» cementerio de Moaña

La comarca celebra hoy la tradición del Día de Todos los Santos, como es habitual, con una visita masiva a los cementerios que los concellos han puesto a punto a lo largo de los últimos días. Uno de los principales camposantos morracenses, el municipal de Trigás, en Moaña, presentará un aspecto muy distinto en próximos años. El Concello presentó al Plan Extra de la Diputación de Pontevedra un proyecto de mejora integral del cementerio que asciende a 1,2 millones de euros. Como máximo, el ente provincial aportaría 900.000 euros y el resto correría a cargo de la propia administración local, según explica el concejal de Obras e Servizos, Daniel Costas.

La mejora de la movilidad y accesibilidad, columbarios para las cenizas de los difuntos e incluso un nuevo espacio para dar sepultura a las mascotas son algunas de las novedades más destacadas previstas en el proyecto.

Recreación de la entrada principal en donde se leerá «Lembranza». / FdV

En concreto, Costas explica que la obra planteada incluye la mejora de los caminos internos que atraviesan el cementerio. Su actual firme de zahorra será sustituido por hormigón, lo que creará pasos limpios y accesibles y mejorará todos los drenajes perimetrales para evitar la acumulación de bolsas de agua. Para conectar la zona alta y la baja se instalarán hasta tres vanguardistas sistemas de escaleras con rampa y se adaptará la entrada trasera y el paso a la llamada zona nueva.

Las dos entradas se arreglarán elevando los dinteles para facilitar el acceso de camiones y grúas y se reordenarán las zonas verdes dotando a todo el espacio de un importante número de bancos y áreas de esparcimiento. Cerca de la entrada principal un letrero en tres dimensiones mostrará la palabra «Lembranza» que busca ser «un icono de recuerdo colectivo para un espacio renovado».

Estado actual del cementerio de Trigás. / Gonzalo Núñez

En la propia capilla del interior de la necrópolis también se intervendrá cambiando su cubierta y se dispondrá de una nueva rampa de acceso. En el entorno de la entrada trasera del cementerio se eliminará la jaula de almacenamiento de restos vegetales, que ocasionó muchas quejas vecinales, y se humanizará el espacio.

Entre los nuevos elementos destaca un columbario para las cenizas de los moañeses fallecidos que irá cerca de la entrada principal, así como, en la parte nueva, otro columbario para los restos de las mascotas de los vecinos. Para regular el uso de ambos será necesario redactar una nueva ordenanza municipal.

El modelo de escaleras con rampa planteado. / FdV

Se arreglarán los baños tanto en la zona nueva como en la antigua, creando servicios para personas con movilidad reducida. También se arreglarán las oficinas y el espacio de almacenamiento de las herramientas del enterrador, que irán en la misma zona actual.

En cuanto a la iluminación, toda la necrópolis pasará a estar dotada de nuevas farolas de 360 grados tubulares y con reguladores de intensidad. Además, se contemplan importantes trabajos de hidrolimpieza y pintado del cementerio para limpiar la piedra sin afectar al patrimonio.

Costas explica que apuestan de forma ambiciosa por mejorar un espacio al que «todas las generaciones de Moaña acuden de una forma u otra en momentos muy importantes para sus familias».

Tráfico

Para hoy y mañana la Policía Local ha diseñado un plan de tráfico en el entorno del cementerio de Trigás. Habrá direcciones únicas y refuerzo policial.

Visita de ediles de Bueu para comprobar la mejora.

Bueu ajardina la necrópolis de Beluso

Los trabajos para adecentar los cementerios de todo O Morrazo de cara al día de hoy, de Todos los Santos, y al de mañana, Día de Difuntos (que este año cae en domingo), incluyeron una actuación de ajardinamiento en el cementerio de Beluso. La actuación se ejecutó en las últimas semanas y ayer el alcalde Félix Juncal y varios concejales visitaron esta necrópolis. Las tareas consistieron en un ajardinamiento con la plantación de árboles de las más variadas especies y el adecentamiento del entorno de las sepulturas. También se instaló un grifo de agua y se dotó el interior y el exterior de varios bancos. Para mejorar la movilidad se construyó una rampa de entrada. Además, se reforzó estos días la limpieza en los cementerios de Cela, Bueu y Ermelo.En Cangas, por su parte, el Concello también intervino para limpiar los camposantos en los últimos días. Los familiares con personas enterradas en el cementerio principal de Cangas, sin embargo, mostraron ayer sus quejas por problemas como la carencia de contenedores en unas jornadas de cambio de flores. El único que existe en su parte trasera está lleno de basura y se encuentra sin tapa. Reclaman más cuidado en este espacio.