Cuatro personas trasladadas al hospital y un edificio desalojado por un incendio en Bueu

El día festivo de Todos los Santos comenzó con un susto en Bueu: un incendio en un edificio de la localidad, que por momentos recordó al que se registró el 1 de enero en la zona de Can do Penedo. En este caso el fuego se registró en inmueble situado en la Avenida de Marín, justo sobre la playa de Loureiro. Afortunadamente no hay que lamentar heridos de gravedad y los daños más graves se concentran en el piso donde se originaron las llamas. Las primeras hipótesis apuntan a una vela que quedó encendida en el salón de la vivienda.

La alerta en el 112 saltó a las 6:45 horas en un piso de la primera planta. El edificio, situado en la conocida como Volta do Pino, cuenta con 13 viviendas pero afortunadamente en el momento del suceso solo había en el interior alrededor de una decena de personas. La alerta movilizó a la Policía Local, Guardia Civil y para sofocar el incendio acudieron en primer lugar el Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil y poco después llegó una dotación de dos vehículos del consorcio provincial de bomberos desplazados desde O Porriño puesto que el parque comarcal de O Morrazo estaba cerrado hasta las 9.00 horas de hoy.

Los inquilinos entregaron unas llaves del piso afectado a los integrantes del Grupo de Emerxencia Cangas-Protección Civil, pero finalmente tuvieron que forzar la puerta con una pata de cabra. El fuego se concentraba en el salón de la vivienda, que daba frente hacia la parte posterior y playa de Loureiro, desde donde era posible ver la intensa humareda. Antes de las 8.00 horas el fuego estaba completamente extinguido y los bomberos trabajaban en la ventilación del edificio y la medición de gases. Está previsto que la mayoría de los inquilinos puedan regresar a sus viviendas a lo largo de la mañana.

Una familia compuesta por un matrimonio y una menor y dos agentes de la Guardia Civil que colaboraron en el desalojo tuvieron que recibir atención sanitaria por inhalación de humos en el incendio del edificio, en Bueu. / David García

La única familia que de momento no podrá regresar es la que reside en el piso donde se originó el incendio ya que se encuentra gravemente afectada. De hecho, los bomberos tuvieron que derribar un tabique interior que presentaba riesgo de caída. Pese a ello, el edificio no presenta daños estructurales.

El edificio está en la conocida como Volta do Pino, con frente a la PO-551 y sobre la playa de Loureiro, en Bueu. / David García

La dotación de medios de emergencia desplazados al lugar de los hechos se completó con tres ambulancias del 061: la de base en Bueu, la de Marín y una medicalizada procedente de Pontevedra. Las personas que necesitaron atención sanitaria fueron la familia del piso donde comenzó el fuego -un matrimonio y su hija- así como un agente de la Guardia Civil que colaboró en el desalojo, en todos los casos por inhalación de humos. La menor y la mujer, S. P. O de 35 años, fueron trasladadas al hospital provincial de Pontevedra mientras que dos de los hombre, O.S.L y M.G.L, ambos de 41 años, al Hospital Montecelo Entre las personas que residen en el edificio hay una persona de movilidad reducida, que en un principio estaba confinada en su piso pero que pudo ser evacuada antes de la llegada de los efectivos de extinción.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó el alcalde de Bueu, Félix Juncal, para interesarse por la situación y seguir las maniobras de extinción. El regidor dio instrucciones a la Policía Local para que si la familia más afectada por el fuego no tiene otro alojamiento alternativo pueda hospedarse en un hotel.