El vertido de aceite de palma en la ría de Vigo llega a la playa de A Borna

Los vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Local

Trabajos para contener la mancha, esta mañana.

Fran G. Sas

El vertido de aceite de Palma que se generó ayer en la ría de Vigo tras la rotura de un tanque en el puerto de Guixar alcanzó a lo largo de esta noche las costas de Moaña, afectando sobre todo a la playa de A Borna, entre Meira y Domaio. Los vecinos dieron aviso a la Policía Local y la Autoridade Portuaria de Vigo ya desplazó medios a la zona para tratar de minimizar el impacto sobre el medio ambiente. El suceso dejó a dos trabajadores heridos en el puerto vigués, uno de ellos de gravedad.

La sustancia derramada es un alimento empleado para ganado y aves que, según informaron expertos tras las primeras horas del incidente, no es contaminante ni para las personas ni para el medio marino. Se espera que acuda personal de Tragsa a limpiar dentro del plan contra la contaminación activado ayer. La alcaldesa, Leticia Santos, está en contacto con la Autoridade Portuaria y ofreció un coche 4x4 del Concello para acceder al litoral y ayudar a la retirada del vertido, así como el espacio del aparcamiento de A Borna para realizar el depósito del aceite retirado antes de llevarlo a un tratamiento autorizado. La playa de A Borna es precisamente un área de muestreo de la calidad del marisco moañés por parte de los biólogos del Intecmar.

