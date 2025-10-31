El vertido de aceite de palma en la ría de Vigo llega a la playa de A Borna

El vertido de aceite de Palma que se generó ayer en la ría de Vigo tras la rotura de un tanque en el puerto de Guixar alcanzó a lo largo de esta noche las costas de Moaña, afectando sobre todo a la playa de A Borna, entre Meira y Domaio. Los vecinos dieron aviso a la Policía Local y la Autoridade Portuaria de Vigo ya desplazó medios a la zona para tratar de minimizar el impacto sobre el medio ambiente. El suceso dejó a dos trabajadores heridos en el puerto vigués, uno de ellos de gravedad.

La sustancia derramada es un alimento empleado para ganado y aves que, según informaron expertos tras las primeras horas del incidente, no es contaminante ni para las personas ni para el medio marino. Se espera que acuda personal de Tragsa a limpiar dentro del plan contra la contaminación activado ayer. La alcaldesa, Leticia Santos, está en contacto con la Autoridade Portuaria y ofreció un coche 4x4 del Concello para acceder al litoral y ayudar a la retirada del vertido, así como el espacio del aparcamiento de A Borna para realizar el depósito del aceite retirado antes de llevarlo a un tratamiento autorizado. La playa de A Borna es precisamente un área de muestreo de la calidad del marisco moañés por parte de los biólogos del Intecmar.