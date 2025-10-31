Vecinos de la comarca reciben ya las cartas para justificar la subida de tasas

La Mancomunidade do Morrazo ha comenzado a repartir las primeras de las 21.000 cartas en las que explica a los vecinos sus objetivos de «mellora do servizo de recollida e tratamento de residuos» y la necesidad de financiarlo subiendo las tasas casi un 100% a las viviendas y en porcentajes superiores a muchos negocios. Argumenta que esa mejora para hacerlo «máis moderno, sustentable e xusto» para la ciudadanía no se puede acometer sin subir la factura desde 2008, pues los costes salariales, energéticos y materiales se han incrementado de manera notable en este tiempo, incluido el canon por tonelada que aplica Sogama, y también que la legislación sobre residuos «obriga a que os Concellos repercutan directamente nos usuarios o custo real da recollida de tratamento».

La misiva, que ayer empezaron a recibir vecinos del centro de Cangas en sobre cerrado y en los próximos días se extenderá al resto de la población morracense, a través del servicio de correos y de forma escalonada, explica que para las viviendas la tasa pasará a 126 euros anuales (lo que equivale a 10,5 euros al mes) y el pequeño comercio pagará 200 euros al año (16,6 al mes). «En conxunto, 0 97,4% dos 35.000 usuarios pagarán esta tarifa mínima», recalcan los dirigentes de la Mancomunidade, y señalan que no hay alternativa viable: «Sabemos que calquera subida resulta difícil, pero este reaxuste é imprescindible se queremos manter limpos os nosos concellos e garantir a salubridade pública».

Asimismo, enumeran las ventajas del nuevo contrato, que supondrá la «renovación de todos os contedores», la «modernización» de la flota de camiones, la reforma del Punto Limpo y de la nave central en A Portela, la dotación de islas de recogida selectiva en todo el territorio, la recogida de podas a domicilio el mantenimiento de los centros de compostaje.

Finalmente, incide en medidas sociales y de apoyo, como la gratuidad del servicio o la reducción de hasta el 50% según los ingresos, bonificaciones para pensionistas o desempleados y descuentos en función del grado de implicación y reciclaje de residuos por particulares y comercios.

El PP exige que se garantice el derecho a alegar

«La ordenanza fiscal está en exposición pública y en período de alegaciones, y exigimos que se garantice ese derecho a todos los ciudadanos», reclaman desde el PP de Cangas tras tener conocimiento de que algunas personas que acudieron al consistorio cangués para entregar sus escritos no pudieron hacerlo al no haber una ventanilla específica de la Mancomunidade do Morrazo y las dudas de empleados municipales de poder hacerlo por el Rexistro Xeral.Para el Partido Popular, estos hechos son «una anomalía» que debe repararse de inmediato y no deberá repetirse. Señalan que Cangas ejerce la presidencia de turno de la Mancomunidade, a través de la alcaldesa Araceli Gestido, y debe habilitar el servicio de recogida de alegaciones, pero en cualquier caso existe el denominado Portelo Único, que permite a los ciudadanos presentar sus escritos ante cualquier administración «sin ningún tipo de trabas».

Chapela pide que eventos como el SonRías paguen por la basura

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, avanza que entre las alegaciones que presentará estará una petición para que eventos privados de carácter masivo paguen una tasa por las basura y residuos que generan. El edil cita expresamente el caso del Festival SonRías Baixas. La otra propuesta que lanza es que el Concello de Bueu cobre a los usuarios del área de autocaravanas de Achadiza y que ese dinero revierta en la ciudadanía del municipio.