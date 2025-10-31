Trabajadores de Correos en Bueu se movilizan por la falta de personal

Integrantes de la plantilla de Correos en Bueu se concentraron este viernes delante de la sede en la localidad –en la calle Pazos Fontenla– para denunciar la falta de personal. A través del sindicato CIG explican que la empresa pública «non cubre as ausencias, xa sexa por permisos e licenzas, sexa por baixas por incapacidade temporal». Una situación que provoca que «entre dos y tres personas teñan que asumir a labor que normalmente desenvolvían sete».

La protesta tuvo lugar a mediodía y hasta el lugar acudieron representantes del gobierno local, con el alcalde Félix Juncal a la cabeza, para solidarizarse con la situación de la plantilla. El objetivo de la movilización es dar visibilidad a la «precariedade» con la que deben realizar las tareas de reparto, que es consecuencia «dunha falta de persoal que padecen desde hai tempo».

Desde la central sindical CIG explican que la falta de cobertura de las bajas y ausencias conlleva una sobrecarga de trabajo en el resto de personal, «o que provoca un grao de presión extrema que está a disparar os niveis de estrés e ansiedade nun cadro de persoal esgotado e insuficiente».