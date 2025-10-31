Una singladura de regreso a 1492

Bueu es un pueblo que vive orientado hacia el mar, con una importante historia vinculada al medio marino y a la explotación de sus recursos. Estos días ese puerto acoge una invitada especial, que es un reflejo de la historia que se escribe en mayúsculas. Se trata de la nao «Santa María», una réplica del barco en el que viajaba Cristóbal Colón cuando un 12 de octubre de 1492 llegaba a América después de más de dos meses de singladura. Esta embarcación es una invitación a viajar al pasado, más de 530 años hacia atrás en nuestro calendario para descubrir cómo vivían aquellas tripulaciones y maravillarse ante la gesta protagonizada a bordo de aquellos barcos que fueron capaces de cruzar el océano Atlántico con rumbo a un destino incierto.

Aquella expedición que zarpó el 3 de agosto de 1492 desde el puerto de Palos de la Frontera (Huelva) estaba integrada por las carabelas «Pinta», «Niña» y por la que los expertos consideran que era una nao, la «Santa María». “Cristóbal Colón fletó, allende aquellos dos, una nao… y en la tercera, que era la nao algo mayor que todas, quiso ir él, y así aquella fue la capitana”, reza un documento histórico de la época.

A bordo de un barco que se estima que tenía unos 23 metros de eslora viajaban alrededor de 40 tripulantes. El recorrido por la réplica que permanece amarrada en Bueu permite imaginarse las duras condiciones de vida que debían soportar aquellos hombres. Los camarotes eran un lujo reservado casi en exclusiva al capitán, mientras que el resto de la tripulación se repartía hacinada en hamacas en las diferentes cubiertas. Una travesía cargada de dificultades, trabajos pesados y con una alimentación escasa y deficiente. Y siempre expuestos a las duras condiciones meteorológicas en esa travesía por el Atlántico.

La nao «Santa María» llegó a América, pero a diferencia de la «Pinta» y la «Niña» no regresó. El día de Navidad de aquel mismo año de 1492, por un descuido del tripulante que estaba al timón, el barco encalló en una zona de bajos delante de la isla La Española (Santo Domingo, que actualmente se divide en dos estados: República Dominicana y Haití). La «capitana» de la expedición de Cristóbal Colón naufragó en un lugar conocido como bahía Caracol (Haití) y con sus restos se levantó el primer asentamiento en el Nuevo Mundo, llamado precisamente Fuerte Navidad.

La réplica de aquella nao «Santa María» estará en el puerto de Bueu hasta el domingo y se puede visitar en horario de 10.00 a 19.00 horas.