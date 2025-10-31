La Xunta encarga un estudio técnico para decidir si habrá urgencias en Sisalde

La comisión de seguimiento del convenio del centro de salud de Moaña se celebró ayer en la delegación de la Xunta en Vigo como estaba previsto, a pesar de que durante toda la semana hubo envío de cartas entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y el Concello con discrepancias sobre las designaciones de asistentes que pusieron en riesgo la reunión hasta última hora. La Plataforma da Sanidade y el PSOE moañés renunciaron a asistir para no poner en riesgo la cita pues la Xunta solo permitía un asesoramiento técnico. Con el servicio de urgencias como gran caballo de batalla, finalmente desde el gobierno gallego aseguraron que una vez concluidas las obras Sanidade comenzará el proceso para instalar en el nuevo centro de salud de Sisalde el mobiliario y el equipamiento necesario, además de realizar las pruebas precisas para su puesta en funcionamiento.

Los responsables de la Consellería de Sanidade informaron de que será durante este tiempo que resta para la puesta en servicio del nuevo centro de salud cuando se realice un «estudio técnico de alternativas» que definirá el «modelo más completo y seguro desde el punto de vista médico y de atención al paciente» para la prestación del servicio de urgencias sanitarias a los vecinos del municipio. La Consellería de Sanidade alega que este estudio será «realizado por profesionales sanitarios expertos en los campos de la atención primaria y de las urgencias», por lo que la opinión de los profesionales será esencial. Apunta a que la infraestructura sí que incluye espacio para un PAC.

Esta explicación no convenció a la alcaldesa, Leticia Santos (BNG). Salió de la cita explicando que ella y el teniente de alcalde, Daniel Costas, acudieron para que les respondieran «con un sí o un no» a la pregunta de si el centro de salud va a abrir sus puertas con las urgencias, servicio que está centralizado en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas desde marzo de 2020. «No quisieron responder. La Xunta dice que siguen estudiando la situación y que van a encargar un informe técnico para ver cómo pueden hacer». La nacionalista advirtió entonces de que si la nueva dotación abre sin este servicio «me veré en la obligación de acudir a un contencioso-administrativo para exigir el cumplimiento del convenio».

Desde el Sergas apuntaron a la intención de acabar la construcción del edificio a lo largo de noviembre aunque no fijaron una fecha para la puesta en funcionamiento al estar inmersos en las licitaciones tanto del mobiliario como del equipamiento electromédico. Por parte del ejecutivo gallego acudieron el gerente del Sergas, José Ramón Parada, y el gerente del área sanitaria de Vigo Javier Puente, además de los dos funcionarios designados como asesores. A este respecto la alcaldesa hizo constar en acta que «esta composición no se correspondía con la recogida en el convenio para la comisión de seguimiento». Santos alega que no impidieron la reunión «por respeto a los funcionarios».

Otro gran punto de fricción en la reunión estuvo en la acometida de aguas. Sanidade insistió en varias ocasiones en que el Concello estaba bloqueando la conexión de este servicio y ayer volvió a advertir de que «las actuaciones de responsabilidad municipal» están condicionando la fecha de finalización del nuevo centro de salud. Por la parte municipal Leticia Santos argumentó que «la empresa constructora no finalizó toda la documentación ante Aqualia hasta el 23 de octubre» por lo que estarían en plazo para la acometida.

Además de las licitaciones del equipamiento, la Xunta ya incluyó el inmueble de Sisalde en el nuevo contrato de limpieza de los centros de salud de O Morrazo. La Consellería de Sanidade, por lo tanto, defiende que está dando todos los pasos para dotar a los vecinos de Moaña de un nuevo centro «amplio, moderno y accesible» lo antes posible, por lo que pidió que el Concello «no dilate por más tiempo las actuaciones que le corresponden». Cifra en 10 millones la inversión en la sanidad moañesa sumando al nuevo centro de salud la reforma del consultorio de Domaio y la nueva ambulancia de soporte vital avanzado.

PSOE y Plataforma hablan de «veto»

La designación de asistentes a la comisión de seguimiento puso en peligro su celebración. Fue clave, a primera hora de ayer, la renuncia a acudir por parte del PSOE y de la Plataforma da Sanidade. El portavoz socialista, Mario Rodríguez, argumentó que renunciaba a participar para «no poner en riesgo la celebración de la comisión» que consideraba «imprescindible para conocer qué piensa hacer la Xunta con las urgencias».Desde la Plataforma, que adoptó una postura similar, denunciaban ayer «el veto del Sergas a nuestra presencia», que suman a la cancelación de la reunión que tenían prevista con el responsable de la Casa do Mar. Se preguntan «¿qué es aquello que no podemos escuchar por parte de los representantes del área sanitaria de Vigo?». Recuerdan que forman parte de la Mesa Local da Sanidade y que tienen derecho «a que nos den todas las explicaciones». No tolerarán «más vetos por parte de responsables de nuestra salud».Ante la opinión de los médicos del PAC que alertan del riesgo de desdoblar las urgencias entre Cangas y Moaña, desde la Plataforma de Sanidade señalan que los médicos «como funcionarios» deben asumir los destinos existentes. Defienden que muchos facultativos «estarán encantados de prestar sus servicios» en un PAC en el nuevo edificio. Aplauden que los médicos «defiendan sus derechos laborales» pero aclaran que no es un derecho «decidir sobre el recorte a los usuarios».