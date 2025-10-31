La Policía entra en el plan VioGen, con 57 casos activos en Cangas

Una vez dado el visto bueno a la propuesta de núcleos urbanos en la zona rural de Cangas _fundamental para que la Policía Local patrulle en las vías rurales_la Junta Local de Seguridad, que se reunión ayer en Cangas, bajo la presidencia del Subdelegado del Gobierno, Abel Losada y con la presencia del capitán de la Guardia Civil en Cangas, Fernando Arenas, acordó crear una comisión mixta Guardia Civil, Policía Local y Concello para avanzar en la delimitación de las áreas para disponer de un acuerdo antes del verano. Es decir, lo que ahora falta, una vez que están los núcleos urbanos en el rural definidos, es asignar los viales a un cuerpo o a otro. Esto va a permitir acabar con el problema que surgía todos los veranos, que era que la Policía Local se negaba a realizar patrullas de tráfico en la zona rural, porque consideraba que no era de su competencia.

Otro de los asuntos que se abordó en esta reunión de la Junta Local de Seguridad fue la adhesión de la Policía Local al sistema integral de protección de víctimas de violencia de género, VioGén. A día de hoy, hay 57 casos activos en el municipio, de los que uno están en riesgo extremo, 9 en riesgo medio y 47 en riego bajo. Hay 37 órdenes judiciales de alejamiento en vigor, 5 víctimas cuenta con teléfono Atempro (dispositivo que acerca el Ministerio de Igualdade y entrega los Servicios Sociales a las víctimas de violencia de género/e/o sexual) y una víctima está protegida por dispositivo Cometa. El Concello de Cangas recibe actualmente 12.216 euros anuales del Pacto de Estado de Violencia de Género.

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, expresó su agradecimiento al Concello de Cangas. También se informó de que las farmacias van a ser puntos violeta y se desarrollarán charlas en los centros escolares.