El litoral «susceptible» de cambiar

La comarca de O Morrazo figura en el catálogo de bienes de valor cultural en el litoral con 76 elementos catalogados, si bien es cierto que muchos de ellos son arqueológicos o etnográficos como petroglifos o cruceiros, pero también salen a relucir construcciones del rico pasado industrial vinculado al mar - salazones, conserveras o carpinterías de ribeira- que con este documento, que está a exposición pública para alegaciones durante un mes, podrían tener una nueva vida, de hecho hay proyectos en marcha para algunos, como el de Massó y el hotelero para Ameixide que siguer dormido. Este catálogo protege, pero también abre la mano para que los bienes considerados arquitectónicos e industriales cambien su uso respecto para el que fueron concebidos, aunque faltan por atar cabos y confirmar si realmente ayudará a la recuperación del patrimonio que está abandonado y corre peligro.

Fábrica de Massó en Cangas. / G.N.

El Concello de Cangas, por ejemplo, está tramitando la solicitud de cesión de las naves de Córdoba, dentro del conjunto de Ojea, que figuran en este catálogo, con la categoría de industrial y productiva, como naves vinculadas históricamente a la actividad conservera y, por tanto, susceptibles de ese cambio de uso. La Consellería de Medio Ambiente asegura que de todas formas, todo cambio de uso debe pasar por Cultura. Desde el Concello y para Ojea han presentado un proyecto para solicitar la cesión que rehabilita las naves para transformarlas en un espacio dedicado a la formación y concienciación en torno al mar y el medio ambiente, para charlas, talleres o exposiciones. En el catálogo constan también otras dos fichas para la antigua nave de Paganini que se salvó del incendio (Ojea 2) y la antigua Iglesias (Ojea 3), con la misma categoría de industrial productivo.

Salazón y vivienda en el muelle de Vilariño, en O Hío. / Fdv

Sobre la mesa también el proyecto de urbanización de Massó, que la promotora Marina Atlántica quiere retomar con la construcción de viviednas en el ámbito y la cesión de la fábrica al Concello. En el catálogo, massó figura desglosado en cuatro fichas en donde constan la fábrica, la antigua fábrica de Balea y la ballenera.

Ficha en el catálogo con la antigua conservera de Curbera en Ameixide. / Fdv

En la relación de bienes susceptibles de cambio de uso entraría también la salazon y vivienda de Aldán que fue reformada en 2003, y que figura catalogada como industrial y productivo. También aparecen, con fichas separadas, la nave industrial dentro de las instalaciones de Ameixide y la antigua conservera, sobre la que había un proyecto de construcción de un hotel desde hace dos décadas que paralizó Costas por la pretensión de un muelle en la lámina de agua. Sí que no figura en el catálogo la casa de turismo de Punta Couso, en donde sí aparece como industrial el faro; también figura con esta categoría la depuradora de marisco de Salgueirón, de los años 70, con una construcción de viviendas y oficina.

Antigua conservera de Arbones en A Garita, en Rodeira. / Fdv

En la playa de Rodeira constacatalogada, aunque sin fotos ni historia, la antigua conservera de Arbones, en A Garita, con un grado de conservación industrial. Esta construcción, derrumbada por el abandono, estuvo a la venta en una inmobiliaria de Cangas.

Carpintería de ribeira en la playa do Arnado, entre A Xunqueira y Samertolaméu en Meira. / Fdv

Carpintería en la playa de Meira y Casa da Fábrica en Verdeal

En el repaso del catálogo en Moaña, además de los astilleros de Seara que en breve serán inaugurados tras más de un año de rehabilitación por el Concello que solicitó laconcesión a Costas del Estado y cambia su uso a espacio museístico y centro social, también constan otras dos construcciones suceptibles de cambio de uso que entran en esa categoría de industrial y productivo. Así, figura la carpintería de ribeira en la rúa da Praia, ocupando parte de la playa de O Arnado, entre A Xunqueira y Samertolaméu. Es una construcción en piedra de gran volumetría, con muelle y rampa de aceso.

Casa da Fábrica de Verdeal, en Domaio. / Fdv

También se cataloga la Casa da Fábrica en verdeal (Domaio), de mitad del XX con varios volúmenes de piedra, al que se añadió hormigón y ladrillo.