Infraestruturas interviene en el tramo de autovía que encadenó accidentes

Máquinas cepillando el asfalto y chorreo con agua entre otras actuaciones es lo que se encontraron en los últimos dos días los conductores de O Morrazo al pasar por la autovía de la comarca a la altura de Domaio. En ciertos momentos llegaron a cortarse dos carriles, uno en cada sentido, para estos trabajos de mantenimiento.

Se trata de intervenciones que la Consellería de Infraestruturas realiza en un tramo en el que se sucedieron los accidentes desde el final de verano, sobre todo por salidas de vía. En septiembre, en menos de un día hubo hasta cinco siniestros con los conductores alertando de que el firme estaba resbaladizo e incluso estudiando posibles denuncias a la responsable de la carretera por no haber avisado debidamente de esta circunstancia.