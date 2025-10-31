Empresas de A Portela piden exenciones fiscales mientras construyen el polígono

Los informes municipales del proyecto de construcción y urbanización del polígono industrial de A Portela se presentarán entre hoy y mañana, pero no se esperan novedades que puedan alterar el mismo, según indicó ayer el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antón Iglesias, con quien la asociación de empresarios del polígono de A Portela mantuvieron una reunión ayer. El edil trasladó a los empresarios la intención de que el proyecto fuera aprobado por la junta de gobierno local el lunes, 10 de octubre. Después pasará un periodo de alegaciones y el paso siguiente es ya la ejecución, que asciende a 6,5 millones de euros.

Como asegura Antón Iglesias, el proyecto es bueno para Cangas no solo porque se legaliza una situación urbanística de hace muchos años, sino porque ayudaría a mantener y a crear más empleo para Cangas. También espera que la Xunta de Galicia aproveche para sacar adelante dos de los temas que estaban pendientes del polígono de A Portela: la senda verde y la glorieta de la PO-551, dos proyectos muy importantes para Cangas porque mejoraría el enlace con la autovía de O Morrazo. En este sentido, la Axencia Galega de Infraestructuras planea la necesidad de reordenar y de reconfigurar la intersección existente en el Punto Kilométrico 14+400 de la carretera PO-551, en el lugar denominado A Portela. Para ello se plantea la actualización del proyecto constructivo «Nova glorieta de conexión no PQ+14 da estrada PO-551 Marín Rande de la clave PO/13/098.06 y ordinario de la senda proyectada en la PO-552 a través del proyecto constructivo".

Antón Iglesias hace un llamamiento para que las administraciones implicadas colaboren y las obras que tiene que realizar la Xunta se hagan antes o al mismo tiempo que la construcción del polígono de A Portela.

Los empresarios sí solicitaron ayer al gobierno de Cangas fórmulas para reducir la presión fiscal mientras se construye este parque industrial. Los empresarios solicitaron que se estudiara la posibilidad de quedar exentos del Impuestos de Construcciones e Instalaciones (ICIO) o del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) mientras se construye el polígono, que como se dijo supone una inversión de 6,5 millones de euros.

El proyecto de urbanización constituye el último eslabón de los instrumentos de planeamiento que desarrolla las directrices definidas en la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Cangas. Así, el principal dato de partida para la redacción del proyecto de urbanización será la modificación puntual junto con l el proyecto de equidistribución en el que se establecen las parcelas resultantes.

El objetivo del proyecto es definir completamente las obras que configuran el proyecto de urbanización del suelo industrial. En la memoria del mismo aparecen varios proyectos relacionados con este desarrollo industrial en Cangas.