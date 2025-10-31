Con dolor de muelas pero con humor.

No hay peor cosa que un dolor de muelas, algo que te quita el sueño como una película de terror.Pero seguro que muchos de los que acuden a la clínica dental de nuestra querida Libertad Cruz en Moaña podrán siempre entrar sonriendo con el buen humor de esta mujer que con cualquier acontecimiento adorna la entrada de su consulta.

La prohibición de hacer fotos, un estilo de todos

A medida que avanzamos en años de democracia damos pasos hacia atrás. Es nuestro sistema una suerte de cangrejo que avanza y cada vez se vuelve más oscuro. Pasó ayer en la reunión de la comisión de seguimiento del convenio del centro de salud de Moaña. Sanidade impidió la entrada a las cámaras de la prensa para dejar testimonio de la celebración. Lo impidió Sanidade, que se ampara en que la consellería no quiere circo. Se olvidan que trabajan para un pueblo que debe estar informado, al que tienen obligación de informar. Pero tranquilos, que no es solo el PP quien maneja este arte. Estuvo a punto de caer en él el edil de Facenda del Concello de Bueu, Xosé Leal, que trató de impedir sacar fotografías en la reunión de la junta de la Mancomunidade de O Morrazo atendiendo a la orden de los alcaldesa. Cierto que se retractaron minutos después ante la insistencia profesional. Tenía razón aquel periodista, de cuyo nombre no logro acordarme, cuando hablaba del otro lado de la trinchera. Y es que es así como ven hoy en día a la prensa, como adversarios a los que hay que ocultar no solo documentos, sino también fotos que reflejen la actualidad.