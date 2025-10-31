Cangas premia los mejores relatos y calabazas del Samaín
REDACCIÓN
El jurado del Concurso de Microrrelatos do Samaín promovido por la concejalía de Normalización Lingüística del Concello de Cangas decidió ya los premios del total de 8 textos presentados por jóvenes de entre 13 y 14 años. El primer premio recayó en Salma Aminziane Ferral, que se lleva un vale de compra de 100 euros por su relato «O Samaín dos escaparates vivos». El primer accésit es para el relato «O misterio do ghato», de Iria Soage Piñeiro. El segundo accésit recayó en «Cavilacións nunha tarde melancólica», de Leyre Cruz Tenorio. Ambas se llevan un vale de compra de 50 euros para cada una. Los premios se entregan hoy, a las 20.30 horas, en el Palco da Música de la Alameda.
En cuanto al concurso de calabazas, se podrán presentar hoy de 9.00 a 12.00 horas en el Concello.
