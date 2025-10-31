Bueu gestionó 350 incidencias este verano a través de la app «Meu Concello»

El Concello de Bueu gestionó a través de la aplicación móvil (app) «Meu Concello» cerca de 350 incidencias durante el último verano. Un balance en el que se destaca que la «maioría» fueron solucionadas y permitieron una mayor comunicación.

La mayoría de los avisos recibidos a través de esta plataforma estaban relacionados con aceras y carreteras (64). A continuación le siguen la roza de caminos (50), recogida de la basura (35), limpieza viaria (27), playas (26), parques y jardines (23), alumbrado público (20), mobiliario urbano (17), tráfico y movilidad (17), abastecimiento 814), señales y semáforos (9), recogida de enseres y voluminosos (9), plagas de insectos y roedores (6), saneamiento (6), instalaciones deportivas y culturales (6), vertidos (5), ruidos y convivencia (4), disciplina urbanística (2), edificios educativos (2) y vías públicas de la Diputación (1). También hay un apartado con otras actuaciones (4).

El mes con mayor número de incidencias fue agosto (115). Le sigue julio (99), junio (76) y septiembre (60). En la actualidad hay 824 personas en Bueu que tienen descargada la aplicación «Meu Concello» y desde el consistorio esperan que ese número siga en aumento.