Bueu dedica cinco días de fiesta a San Martiño, con un desfile tradicional de Entroido

El Concello de Bueu dedicará cinco días de fiestas en honor a su patrón, San Martiño. Un programa de festejos que comenzará el sábado 8 de noviembre y que tendrá una de sus principales novedades en un encuentro y posterior desfile de figuras tradicionales de los entroidos del sur de Pontevedra. El corazón de las celebraciones lúdicas estará en la carpa que se instalará en el aparcamiento de As Lagoas, donde habrá un concierto y tres verbenas.

Las fiestas arrancarán el sábado 8 con un encuentro en el Centro Social do Mar alrededor de las figuras tradicionales en los carnavales en el sur de la provincia. Una iniciativa del filólogo e investigador José Manuel Dopazo Entenza, cuyo trabajo fue fundamental para recuperar este año el entroido de la isla de Ons. A primera hora de la tarde se prevé un desfile en el que se podrán ver esas figuras representativas. La jornada del sábado incluirá juegos tradicionales e hinchables en As Lagoas (de 11.00 a 13.00 h) y la carrera pedestre de San Martiño, que organiza el Club Corredoiras por el centro urbano a partir de las 17.00 h. Como cierre de este primer día habrá un concierto en As Lagoas con Festicultores Troupe y Moe Dj.

El domingo a partir de las 17.00 h habrá un magosto popular en la carpa. A las 18.30 h en el Centro Social do Mar se celebrará la cuarta edición del Concerto de Corais San Martiño de Bueu, en el que intervendrán todas las corales del municipio. La jornada dominical se cerrará con la primera verbena, con Distrito 7.

El lunes 10 habrá de nuevo juegos populares e hinchables, a partir de las 17.00 h, en la carpa de As Lagoas. A las 21.00 h será el turno de la verbena con la orquesta Los Satélites.

El martes 11 es el día propio de San Martiño, que es festivo local. Los oficios religiosos en honor al patrón comenzarán a las 12.00 h y la misa estará cantada por la Coral Polifónica Marusía. Este día será la última verbena, con la orquesta Magos.

Las fiestas concluirán el miércoles 12. Desde las 11.00 h habrá animación de calle con la charanga Os Jalácticos y a las 12.00 h serán los oficios religiosos, esta vez en honor a San Roque y con misa cantada por la Coral Polifónica de Bueu.

La programación de las fiestas de San Martiño se completará con la tradicional exposición de fotografías antiguas que organiza la Asociación Cultural Santos Reis en el atrio pequeño. La muestra, que este año llega a su vigesimosexta edición, se podrá visitar desde el 9 al 11 de noviembre.