Aurora Prieto renuncia a su salario y abre la puerta a que Cultura en 2026 pase a Alcaldía

La edil de Esquerda Unida (EU) en Cangas, Aurora Prieto, que dirige desde principio de mandato la concejalía de Cultura y Acción Vecinal, renunciará en el pleno de hoy a la media dedicación exclusiva (938 euros netos al mes) que cobra como resultado del pacto de gobierno firmado entre BNG, PSOE y EU.

Asegura que lo hace porque a partir del próximo mes comienza a cobrar su pensión de jubilación. No obstante, la edil mantiene el cargo, muy al contrario de lo que se había filtrado este verano, cuando se habló incluso de dejar las concejalías que ostenta.

Con todo, tampoco se descarta que deje las concejalías el próximo enero. De hecho, esta posibilidad es la que más opciones tiene, lo que obligaría a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), a un nuevo reparto de delegaciones. Eso sí, Prieto siempre mantendría si escaño dentro del gobierno y podrá percibir las asignaciones por asistencias a plenos y comisiones.

La edil de EU es un poco el verso suelto del actual gobierno local, pero no precisamente por un exceso de protagonismo; al contrario, por mantenerse en un perfil bajo sin ánimo de competir dentro del gobierno para ganar votos de cara a las municipales de 2027.

La concejala de Esquerda Unidad quiere permanecer en el gobierno, aunque sea concejala sin cartera, consciente de que puede siempre echar una mano. Además, hay que tener en cuenta que ella fue firme impulsora del actual gobierno tripartito, animó a la firma del pacto pese a ser consciente de que se iba a forjar un ejecutivo local en minoría.

En este gesto quiso poner distancia con el Partido Popular y también con Alternativa dos Veciños, concretamente con su concejala, Victoria Portas, con la que había tenido enfrentamientos en el mandato anterior y que había provocado su marcha del gobierno en el que había entrado de la mano del fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos.

Fue en 2022 cuando pasó a concejala no adscrita en la anterior corporación, harta de ver como la hoy única concejala de AV y en el anterior mandato alcaldesa de Cangas durante dos años, Victoria Portas, la apartaba de las grandes decisiones

Una nueva remodelación del gobierno supondría que los actuales concejales con carteras en el BNG y en el PSOE tuvieran que repartirse las que dejaría Prieto en el mes de enero. El dinero que dejará de percibir no irá para ningún otro concejal, ya que está ligado a la concejalía de Cultura.

Descartado que Aurora Prieto se marche del gobierno antes del final de mandato (entre otras cosas porque la persona que estaba preparándose para relevarla encontró trabajo fuera de la provincia), el mando del departamento de Cultura pasaría a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. No hay intención de pasar esa media dedicación exclusiva a otro concejal.

Sería la segunda remodelación que hace del gobierno Araceli Gestido. La primera tuvo lugar en diciembre de 2024, cuando concejales del BNG, por razones laborales, se vieron obligados a desprenderse de áreas que se le habían sido asignadas. Así, los concejales nacionalistas Leo Gala, Lucía Docampo y Noël Malvido abdicaron de dedicaciones que tenía atribuidas y retornaron a la alcaldesa.

De esta forma, Leo Gala se desprendía de Servicios Sociales y pasó a ocuparse solo de Muller, Igualdade, Ensino y Transparencia, mientras que Noël Malvido abandonó la delegación de Turismo y se quedó solo con la de Xuventude y Voluntariado.; por su parte, Lucía Docampo dejó Transparencia en manos de Leo Gala y se quedó con Desenvolvemento Local, Participación Veciñal y Normalización Linngüística. Si bien, las concejalías regresaron a la alcaldía, también es cierto que algunos concejales, como el de Urbanismo y Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), prestara atención especial a Turismo y la edil de Facenda, Xiana Abal (BNG), echara una mano en Servicios Sociais.