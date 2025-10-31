Augas limpia tres kilómetros de los ríos Bispo y Frade

La limpieza en los ríos de O Morrazo se acelera con la llegada de los temporales del otoño. En Moaña los trabajos contratados por el Concello para los tramos urbanos de sus cursos fluviales ya retiraron ramas y maleza de O Inferno y del río de A Fraga. Ahora intervienen en los cauces del Freixa y del Miñouva, en la parroquia de Domaio.

Cursos de Domaio, en plena limpieza. | FdV

En cuanto a Bueu son los trabajadores de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta los que, a través de Augas de Galicia, están ejecutando actuaciones de conservación y mantenimiento fluvial en algo más de tres kilómetros lineales de los ríos Bispo y Frade. El primero atraviesa una zona considerada inundable.

En concreto las tareas, que ya fueron comunicadas al Concello y se prolongarán durante ocho semanas, se desarrollarán en 1,3 kilómetros del río Frade y 1,7 del río Bispo. Los trabajos consisten en la retirada de árboles caídos y biomasa presentes en el canal fluvial para evitar atascos. También se acometen labores de roza puntual en el acceso y se eliminarán especies exóticas invasoras. Se usarán herramientas como motosierras o podadoras así como un tractor. El objetivo es posibilitar la circulación fluida de las aguas en ambos cauces.