Antonio Abalde inaugura su exposición de pintura sobre «A cultura do pan» en Moaña

El pintor Antonio C. Abalde inauguró ayer su exposición «A cultura do pan», en las instalaciones del Concello Vello de Moaña. El autor, que recorrió Galicia y Portugal con su obra y cuenta con importantes premios como el Trofeo Paradores de FARO de VIGO, recoge en los cuadros de esta exposición el proceso de producción del pan, desde los tradicionales molinos de agua hasta que llega las casas para su consumo final.

Está previsto que la visiten alumnos de los colegios del municipio, para adentrarse en un proceso tan importante como el de la creación del alimento por antonomasia.

Los cuadros de Antonio C. Abalde pueden verse hasta el 16 de noviembre entre las 17.30 y las 20.30 horas. Los domingos y festivos se puede acceder a las exposición entre las 12.00 y las 14.00 horas.

Obras de este pintor vigués pueden verse también en espacios tan prestigiosos como el Museo Vila Nova de Cerveira, el Museo Torres de Marín, la Diputación de Pontevedra o el museo deportivo del Real Club Celta de Vigo.