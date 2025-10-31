Las actividades del Samaín en Ramal dos Galos se trasladan a la biblioteca

La Concellería de Cultura y los colectivos organizan hoy la primera de las jornadas dedicadas al Samaín. Aprovechando que hoy no es día lectivo habrá un cuentacuentos a las 12.00 horas en el astillero de Banda do Río, organizado por la librería Abrente.

Por la tarde las actividades se trasladan al entorno de la Biblioteca Torrente Ballester. En principio se preveía celebrarlas al aire libre, en el parque Ramal dos Galos. Sin embargo, la previsión meteorológica ha obligado a cambiar los planes y llevarlas al salón de actos de la planta baja de la propia biblioteca. Comenzarán a las 16.30 horas con un taller de manualidades titulado «Lanzador pantasmal» y a las 18.30 horas será el turno del espectáculo de magia «En Samaín toca... maxia!», que patrocina la Diputación. A las 19.30 horas habrá un espectáculo de de animación titulado «Morcego bueués voador». La Asociación Amodiño tiene previsto organizar un «túnel del terror» y habrá una chocolatada.