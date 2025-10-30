El Sergas anulará la reunión si Moaña insiste en acudir con PSOE y Plataforma

La reunión prevista para las 14.00 horas de hoy en la delegación de la Xunta en Vigo entre responsables del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y del Concello de Moaña está en el aire. Ayer por la mañana la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), contestaba a la Xunta por carta insistiendo en que los dos representantes del gobierno local –ella misma y el teniente de alcaldesa, Daniel Costas– irán acompañados por el concejal del PSOE, Mario Rodríguez, y el portavoz de la Plataforma da Sanidade, Gabriel Ferral. Argumenta que irán en «calidad de asesores en materia sanitaria y como miembros del órgano consultivo municipal».

La respuesta por parte del gerente del Sergas, José Ramón Parada, no se hizo esperar. Vuelve a señalar que el convenio de colaboración entre ambas administraciones para la construcción del nuevo centro de salud no contempla «en ningún caso» la participación de representantes de grupos políticos» y que los representantes oficialmente designados para la comisión de seguimiento deben ser personal «estrictamente técnico, que actuará con voz pero sin voto».

Así las cosas, desde la Xunta solicitaron nuevamente los nombres y cargos del personal técnico que, de considerarlo oportuno, participaría en la reunión de hoy. En caso de no recibir esa comunicación a primera hora de esta misma mañana, el Sergas dará «por anulada la convocatoria de reunión por no cumplirse por parte del Concello de Moaña las condiciones necesarias».

En su primera respuesta, de la mañana de ayer, Leticia Santos argumentaba que la cláusula 8ª del convenio establece que en la comisión de seguimiento cada administración designará a dos personas «todo lo demás viene de la imposición de la Xunta de llevar a dos asesores», añadiendo que consultó con la asesoría jurídica del Concello y entiende que «es nuestra potestad decidir quién nos asesora».