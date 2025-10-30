Satisfacción con la protección al pazo del Real en el catálogo del litoral

Entre los 76 bienes incluidos por la Xunta en el catálogo de bienes culturales del litoral, elaborado una vez que recibió del Estado la transferencia de la gestión de la costa que entró en vigor el 1 de julio, figura en Moaña el pazo de Méndez Núñez o del Real por su ubicación en este barrio en el frente marítimo, que está en estado de ruina y deterioro lo que motivó que la Asociación de Amigos de los Pazos de Vigo iniciara una campaña y se solicitara su incluso en la lista roja de patrimonio en peligro, de Hispania Nostra. Por eso que desde Amigos de los Pazos, a través de Maricruz Suárez-Rivero, descendiente de la familia Méndez Núñez e integrante de la asociación además de impulsora de la campaña de conservación, se muestra la satisfacción de que esta finca figure catalogada entre los bienes culturales del litoral a conservar, en donde aparece con uso residencial unifamiliar y en donde señalan que «compre poñer en valor a súa memoria histórica, o carácter urbano singular e o seu valor patrimonial».

Vista aérea en la ficha del pazo que aparece en el catálogo de la Xunta. / Fdv

Cada bien del catálogo figura con una ficha con su delimitación, contorno de protección, vista aérea y fotografías. Consta su identificación, nivel de protección, estado, actuaciones y autorizables, inventario y descripciones. En lo que se refiere a usos originales, el Pazo consta como residencial y residencial unifamiliar (global). y en cuanto a actuaciones, aunque sin explicar bien, consta «investigación, valoración, mantenimiento, conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, reestructuración parcial, puntual, ampliación planta e altura y reconstrucción excepcional». En el apartado de autorizables además de destacar la puesta en valor de su memoria histórica, también señalan su volumetría, cantería granítica, configuración parcelaria y elementos anexos. Detalla que el pazo es una edificación construida en 1800. El conjunto ocupa una manzana y conserva elementos característicos de los pazos gallegos, como el palomar, un hórreo y dependencias auxiliares. Indica que su estado es ruinoso, que la construcción, de cantería granítica y de sobria composición, cuenta con dos plantas en esquema rectangular. También señala que la edificación carece de ornamento destacado y que la arquitectura es austera, pero de notable presencia volumétrica. Alude también a que el conjunto sufrió incendios y ruina progresiva y abandono, pero constituye un ejemplo singular del patrimonio señoral marinero y urbano de la ría de Vigo. El inmueble consta dentro de la unidad de paisaje de la ría de Vigo. No alude, sin embargo, a su historia vinculada a la familia del ilustre almirante y héroe de la batalla del Callao (2 de mayo de 1866), Casto Méndez Núñez (Vigo, 1824-Pontevedra, 1869) que estuvo enterrado en la capilla de esta finca de 1869 a 1877 cuando el rey Alfonso XII decretó su traslado al panteón de Marinos Ilustres de Cádiz. Tampoco se refiere a esta capilla, en donde siguen existiendo sepulturas de la saga de los Méndez Núñez, que vivieron en el pazo 200 años hasta su venta en 2004, y que está muy abandonada y vandalizada.

Imagen antigua del pazo del Real en la época que el mar llegaba hasta sus muros. / Fdv

Sobre la catalogación, Maricruz Suárez-Rivero señala que es otro paso para la salvación del pazo: «Vemos como poco a poco las informaciones relativas a la protección de patrimonio histórico en O Morrazo cada vez más visibles, las publicaciones de los medios de comunicación ayudan a crear un ambiente propicio para que los vecinos sean cada vez más conscientes de la necesidad de apoyar a las instituciones y organismos privados que buscan proteger este patrimonio». Apoya la transferencia de la gestión de Costas a la Xunta de la que considera que ayudará a agilizar iniciativas «coartadas o frenadas».