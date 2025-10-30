PSOE y Plataforma renuncian a asistir a la comisión de seguimiento pero Santos exige que la reunión de hoy sea "paritaria"

El principal escollo que alegaba hasta ayer el Servizo Galego de Saúde (Sergas) para mantener la convocatoria de hoy a las 14.00 horas de la comisión de seguimiento del nuevo centro de salud de Moaña era la designación por parte del gobierno local, del BNG en mayoría absoluta, de un representante del PSOE y de otro de la Plataforma da sanidade como asesores. Esta misma mañana el portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, ha decidido renunciar a participar en la cita para "no poner en riesgo la celebración de la comisión" que considera "imprescindible para conocer de primera mano qué piensa hacer la Xunta con la recuperación de las urgencias en Moaña". La Plataforma da Sanidade ha renunciado también, por similares razones, a la participación de su portavoz, Gabriel Ferral.

Así se lo comunicó por escrito esta mañana la alcaldesa, Leticia Santos, a la Xunta, en un escrito que supone un Requerimiento Previo a la vía contencioso-administrativa "para exigir el cumplimiento del convenio por parte del Sergas". Santos asegura que tanto ella como el teniente de alcaldesa, Daniel Costas, acudirán a la cita de hoy en la delegación de la Xunta en Vigo. El escrito está trufado de reproches a la Xunta por haber recibido el ultimátum de designar a los representantes "por Rexistro estra misma mañana" sin apenas tiempo. Exige, eso sí, que la comisión sea partiaria, lo que mantiene el riesgo de no celebración de la reunión al designar la Xunta a dos representantes políticos y otros dos asesores.