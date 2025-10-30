San Cibrán quiere que la AXI cambie su paso de peatones

Quién iba a pensar que el cambio de un paso de cebra en la carretera PO-315 en Aldán, perpetrado en su día por la Xunta de Galicia cuando arregló la carretera, iba a traer las quejas de ahora. Los vecinos están molestos porque no se les consultó y molestos porque las autoridades autonómicas no le hacen ningún caso. En el barrio de O Monte de Aldán se elaboró un escrito y se recogieron firmas para presentar a la Consellería de Infraestructuras de la Xunta de Galicia. De hecho, ya lo presentaron también ante la concejala de Obras y Servicios, la socialista Sagrario Martínez, con quien mantuvieron una reunión.

Los vecinos hablan de que el paso de peatones que cambiaron de lugar, argumentando que estaba muy cerca de una curva, permitía el paso de un lado a otro de Aldán, donde están todos los servicios, con total seguridad.

En su escrito señalan que durante la reparación de la carretera PO-315 a su paso por la localidad de Aldán, se eliminó el paso de peatones existente, que permitía a los vecinos que salían de la rúa Camiño da Costa acceder en condiciones de seguridad al otro margen de la carretera, donde se encuentran los servicios básicos del municipio: Centro de Saúde, frutería, carnicería, iglesia, centro de mayores, entre otros. Dicen que una vez eliminado el paso y ante la inexistencia de aceras o andén en la citada carretera, los vecinos de l barrio de San Cibrán, cuya población es mayoritariamente de edad avanzada se ven obligados a circular en un tramo de aproximadamente 50 metros de por la calzada de la PO-315, con gran afluencias de tráfico, sobre todo en los meses de verano, poniendo el riesgo sus vidas.

Los vecinos afirma que tienen que andar por el arcén de la carretera con grave riesgo para sus vidas porque, al parece, vale más un molino que hay en el lugar y no se pueden construir aceras. "El otro día, que llovía, un coche se llevó por delante el paraguas de una mujer que circulaba por la vía".

El departamento de Obras del Concello de Cangas remitió el escrito de los vecinos a la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI).