El río Bouzós, convertido en estercolero

Al teclear «río Bouzós» en un buscador de internet, las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) lo reportan como «sucio y contaminado en distintas ocasiones, mostrando turbidez, mal olor e incluso residuos sólidos y aguas fecales». Estos problemas han afectado a vecinos de la zona, como las calles Canabés, Atranco y Noria, «causando problemas de salud y medio ambiente», y. lejos de solucionarse, esa situación se reafirma en los últimos días. Ayer, el cauce bajaba turbio y con lodos en el tramo comprendido entre la avenida de Lugo y la avenida de Ourense, y operarios municipales tuvieron que retirar dos colchones y otros enseres que amenazaban con obstruir la rejilla que delimita el tramo soterrado hasta su desembocadura en la Praza das Pontes.

Dos colchones retirados ayer del cauce fluvial, junto a la calle Atranco. / FdV

La mala calidad del agua y la presencia de fecales son una queja constante de los vecinos, y el Concello de Cangas no niega esa realidad, aunque insiste en que ha localizado un foco de filtraciones en las tuberías de saneamiento y que está negociando con propietarios de fincas colindantes para poder entrar con maquinaria y personal para repararlo. «Necesitamos acceder por unha parcela pechada; teriamos que tirar a alambrada e logo volver a levantala», repite el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, que ayer habló con titulares de los terrenos y espera su repuesta antes de avanzar otras opciones.

El edil también reconoce que el cauce necesita una limpieza a fondo, y que un poco más arriba de donde ayer flotaban los colchones él mismo localizó incluso una lavadora que algún desaprensivo arrojó al río, como sucede a menudo en las inmediaciones de la calle Atranco. También que el Bouzós sufre desbordamientos debido a la acumulación de restos de podas y maleza, causando inundaciones en calles cercanas, como Atranco, Canabés o Longán.

El gobierno cangués ha pedido autorización a Augas de Galicia para sanear dicho cauce, al igual que el del río Pontillón y el regato al que vierten las aguas pluviales de Longán y su entorno, que está parcialmente canalizado y no figura en la planimetría de la Xunta, según le confirmaron en una reciente inspección. Su obstrucción provoca anegamientos en fincas particulares y quejas de los afectados, que urgen a las administraciones una solución a tantos problemas.