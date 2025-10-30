Un recital poético y música para un acto de recuerdo laico el Día de Difuntos

La Concellería de Cultura de Bueu organiza el domingo un acto de recuerdo laico con motivo del Día de Difuntos, que se celebra este domingo. Será a las 12.30 horas en los jardines del antiguo cementerio e incluirá un recital poético de Míriam Ferradáns y un concierto titulado «Aires, danzas e sonatas» con Concert Le Phénix, un grupo impulsado por el violonchelista y pedagogo bueués Fernando Santiago y que reúne instrumentos como violas, violones y violonchelos para interpretar música de los siglos XVII al XIX.

En la parte poética, Míriam Ferradáns leerá textos poéticos y literarios alrededor de la memoria, la pérdida y la vida compartida. La iniciativa quiere ser un homenaje para recordar a las personas que ya fallecieron en una fecha tan señalada como el Día de Difuntos.