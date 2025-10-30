La Mancomunidade ve viable pagar cada cuatro meses la nueva tasa de la basura

A través de convocatoria interna se reunió ayer la junta de gobierno de la Mancomunidade de Morrazo en el Concello de Cangas con algunas bajas por el horario de mañana. Fue una reunión larga, de cerca de tres horas de duración en la sala de juntas situada en la planta sótano del consistorio, donde se analizaron las propuestas presentadas por las asociaciones sectoriales y vecinales relacionadas con la nueva ordenanza fiscal que regula el precio de la tasa de la basura. Allí estaban presentes los alcaldes de Cangas, Moaña y Bueu, Araceli Gestido (BNG), Leticia Santos (BNG) y Félix Juncal (BNG), respectivamente, junto con el interventor de la Mancomunidade y otros concejales de gobierno, con ausencias como la del PSOE o la de ACE .

Hay tantas vías abiertas como debates internos y, sin embargo, la viabilidad de muchas de las alternativas no encuentra encaje legal. Pero en la reunión quedó ayer claro que los vecinos y los distintos sectores podrán pagar la nueva tasa de forma cuatrimestral. Claro que falta que el Organismo de Recaudación de la Administración Local (ORAL), dependiente de la Diputación de Pontevedra, que es quien recauda la tasa, lo admita. La junta de gobierno de la Mancomunidade de Morrazo confía en que lo haga, no tiene razones para no hacerlo.

Pero la presidenta del ente supramunicipal, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, quiere dejar bien claro que el ORAL aún no se pronunció por escrito sobre esta posibilidad. De ahí, aunque optimista, también quiera ser prudente. Otra de las propuestas que se debatieron en las distintas reuniones con las asociaciones sectoriales y que desde la Intervención de la Mancomunidade se le ve encaje legal es la de hacer los tramos más pequeños. Así, por citar varios ejemplos, en el epígrafe de suministración de alimentos y análogos, donde tienen cabida supermercados, tiendas y tiendas de alimentación, la ordenanza fiscal empieza con un tramo de hasta 100 metros cuadrados y el siguiente es de hasta 400 metros cuadrados, para pasar al de 1.000 metros cuadrados. La diferencia es sustancial ahora mismo. Se pasaría de 368 euros en el primer tramo a 1.324 euros en el segundo, donde están los establecimientos de más de 400 a 1.000 metros cuadrados, que pagarían 3.309 euro; en el tercer tramo, para más de 1.000 metros cuadrados se llegaría a pagar 4.964 euros. En talleres, la ordenanza empieza en hasta 500 metros cuadrados, que pagarían un fijo de 400 metros cuadrados y una variable de 919 a un segundo tramo de más de 500 hasta 2.000 metros cuadrados, por lo que se pagaría 400 euros de fijo y 3.677 de variable. Hay que recordar que aquí ya se acordó en los talleres tendrán una bonificación de hasta el 90% en parte de la tasa que es variable.

La reunión de ayer sirvió también para fija otras con las asociaciones de vecinos y las sectoriales. Se acordó fijar ambas reuniones un día solo: la primera con las asociaciones vecinales el jueves, día 6 de noviembre, a las 19.00 horas y la de las asociaciones sectoriales a las 20.30 horas.

Santa Marta mostró un completo trabajo con la comparativa de otras tasas en Galicia y España

En la última reunión que los vecinos de Santa Marta mantuvieron con la alcaldesa de Cangas y presidenta de la Mancomunidade de Municipios de Morrazo, Araceli Gestido (BNG) , se ofrecieron datos comparativos respecto al precio de la tasa de otros concellos. Se mencionó a Sanxenxo, que pasa de 87,52 euros a 123, del consorcio de Culleredo, Carral y Oleiros, donde se pasa de los actuales 125 euros a los 169 euros; Pontevedra, cuyo recibo es de 132 euros .También se presentó una tabla relacionada con el Concello de Madrid, que se paga en función de los barrios. Así, en Alameda Osuna se pasa de 129 euros a 150; en Corralejos, de 132 a 159, del Casco Histórico de Barajas, de 132 a 159. También se hizo referencia a l coste de Sogama. Se explicó que las tarifa de Sogama en el año 2022 era de 66 euros por tonelada de bolsa negra y se pasó ahora a 108 euros/tonelada. Con los descuentos de la Xunta queda en 95 euros.