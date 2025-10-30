Losada califica los disturbios de la basura en Cangas "más graves que los de la Vuelta Ciclista en Mos"

Los incidentes ocurridos en Cangas, durante la asamblea de la Mancomunidad de O Morrazo, celebrada el pasado día 13 en Cangas para la aprobación de la basura, con cientos de personas concentradas y arrojando piedras y volcando contenedores, fueron mucho más graves que los producidos durante la etapa de la Vuelta Ciclista en Mos. Así lo manifestó en la mañana de este jueves el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, que presidió en el Concello cangués la Junta Local de Seguridade, junto a la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG) y ediles de gobierno y en la que se avanzó en las gestiones para que la Policía Local pueda actuar en el rural y en playas, de forma coordinada con Guardia Civil, una cuestión que se intenta arreglar desde hace tiempo debido a la avalancha en verano de personas a los arenales del municipio y los problemas de tráfico.

Losada asegura respecto a los distubios en Cangas, que se "bloqueó la salida de los representantes democráticos, se produjo una agresión y hubo lanzamiento de objetos contundentes contra el coche de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), y también contra la Guardia Civil. De nuevo dio cuenta de que las 11 personas "detenidas e investigadas" una responderá penalmente por los hechos y las otras diez serán objeto de multas administrativas por la Ley de Seguridad Ciudadana. Afirmó que no habrá impunidad ante estos hechos que calificó de gravísimos.

Por otro lado, mostró su perplejidad porque el presidente de la Diputación se negara a condenar explícitamente estos hechos y preguntó que haría si tres alcaldes y alcaldesas del PP hubieran sido retenidos a raíz de una movilziación instigada desde otros perfiles ideológicos: "Hay un evidente relativismo moral", concluyó.