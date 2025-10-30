Sin información sobre el traslado de las Unidades de Drogas al Sergas
REDACCIÓN
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado la convocatoria urgente de una reunión con la representación legal de los trabajadores para conocer el acuerdo alcanzado entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) sobre la integración de las unidades asistenciales de drogodependencia municipales en el Servicio Galego de Saúde (Sergas), como es el caso de la UAD de Cangas.
El sindicato denuncia que ha tenido conocimiento del acuerdo a través de los trabajadores de estas unidades que se ubican, además de en Cangas, en los municipiosde Burela, Carballo, Monforte, Noia, O Grove, O Porriño, Ourense, Pontevedra, Ribeira, Santiago, Vigo y Vilagarcía, quienes han expresado su preocupación ante la falta de información con la representación sindical.
