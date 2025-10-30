La fuente de los gatos está en Cangas.

La obra de la rúa Estrela se está convirtiendo en la obra del Escorial. Empezaron muy rápido y hace ya un tiempo que ni está ni se le espera. Ahí están los gatos, uno marrón y otro negro, tomando posiciones de lo que, tal vez, sea la futura fuente de la plaza, que ni eso está claro. Es para están de uñas.

El optimismo contra viento y marea de Araceli Gestido

Las últimas semanas están siendo difíciles para los responsables de las tres alcaldías de O Morrazo por la polémica sobre la nueva tasa de la basura. Sobre todo para la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, presidenta de turno de la Mancomunidade. Pero la regidora siempre encuentra un motivo para una sonrisa y para ver el lado brillante de la vida, tal como cantaban en «La vida de Brian». El martes acudió a la presentación de la novela de Mabel Lozano en el Auditorio, un acto en el que se sintió cómoda y contenta de participar. Tanto es así que lo puso como ejemplo de las cosas buenas de ser alcaldesa y que no todo eran malo. Una afirmación que le salió del alma y que le llegó al corazón a Mabel Lozano.

La tarjeta del Hormiguero que buscaba Cangas

Me dice un amigo de Cangas que no hay día que su madre no se siente delante del televisor para ver a Pablo Motos con la esperanza de que esa noche la llamen. Se sabe de memoria eso de «La tarjeta del Hormiguero». El martes estuvo cerca porque llamaron a una canguesa que se llevó los 6.000 euros. Sin duda, no cambiará a La Revuelta.