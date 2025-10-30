Daniel Chapela presenta una moción con las demandas de los vecinos de A Roza

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, ha presentado una moción para el próximo pleno en la que recoge las demandas que le transmitieron los vecinos del lugar de A Roza en la reunión que mantuvieron con él hace unos días. Una propuesta que insta a la Diputación a agilizar el proyecto de humanización de la EP-1302; al Concello de Bueu a llegar a acuerdos con propietarios del entorno para crear aparcamientos; también al consistorio se le pide la mejora del alumbrado público, en especial en el tramo inferior a la iglesia parroquial; reclamar al Concello que negocie con el Arzobispado una mejora en el acceso a la iglesia mediante el empedrado del entorno; y finalmente se dirige al Concello, Diputación y Xunta para restaurar el cruceiro de A Roza.