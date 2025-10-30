Cangas imparte un curso de ciberseguridad en el Concello
Asisten medio centenar de empleados a los que se instruye para no poner en riesgo el sistema
REDACCIÓN
Cangas
Medio centenar de empleados del Concello de Cangas asistieron ayer a un curso sobre ciberseguridad en el que recibieron pautas para evitar el intrusismo o poner en peligro los sistemas informáticos municipales. Evitar abrir correos electrónicos sospechosos o activar links (enlaces) que no ofrezcan total garantía, así como preservar datos personales o apagar los equipos informáticos al concluir la jornada laboral son algunos de los consejos que ofrecen los especialistas.
