Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bueu proyecta hoy el documental «No other land» en apoyo a Palestina

El Concello de Bueu organiza hoy la proyección del documental «No other land» sobre la ocupación por parte de Israel de los territorios palestinos de Cisjordania. La producción ganó el Oscar al mejor documental en el año 2024 y la proyección será hoy a las 20.30 horas en el Centro Social do Mar, con entrada gratuita.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents