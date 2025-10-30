AV propone al Pleno un plan de movilidad y una salida alternativa para Nerga
Pretende evitar los constantes problemas de tráfico que sufre la aldea
G.M.P.
Presión de tráfico, aparcamientos improvisados y un vial estrecho provocan constantes problemas de movilidad en Nerga, que Alternativa dos Veciños (AV) pretende paliar a través de un plan que incluya el diagnóstico del problema, el estudio de flujos de vehículos durante el verano, los puntos conflictivos de estacionamiento irregular y la viabilidad de habilitar otra salida. La propuesta, en forma de moción, se debatirá en el Pleno de mañana, y en comisión informativa ya contó con el respaldo del PP, que suma 10 concejales a la de AV para garantizar su aprobación.
La propuesta también incluye implicar a las administraciones supramunicipales (Diputación y Xunta) para «optimizar» la carretera EP-1007 y el apoyo técnico y ambiental para adaptar el camino existente. También adoptar medidas inmediatas de ordenación del tráfico y aparcamientos en la aldea de Nerga y garantizar el tránsito de peatones y el acceso de los servicios de emergencias. Todo ello, señalan desde la formación que lidera la exalcaldesa Victoria Portas, contando con la participación vecinal en el proceso de elaboración del proyecto y con toda la información sobre la mesa en la toma de decisiones.
