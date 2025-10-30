Aurora Prieto renuncia a su media dedicación exclusiva pero se mantiene en el Gobierno de Cangas
La edil de EU en Cangas dejará de cobrar esa retribución al empezar a recibir su pensión de jubilación
La edil de Esquerda Unida en Cangas, Aurora Prieto, que dirige desde principio de mandato la concejalía de Cultura y Acción Vecinal, renunciará en el pleno de mañana a la media dedicación exclusiva que cobraba como resultado del pacto de gobierno firmado entre BNG, PSOE y EU.
Asegura que lo hace porque a partir del próximo mes comienza a cobrar su pensión de jubilación. No obstante, la edil mantiene el cargo, muy al contrario de lo que se había filtrado este verano, cuando se habló incluso de dejar las concejalias que ostenta.
Con todo, tampoco se descarta que deje las concejalías el próximo enero, de hecho esta posibilidad es la que más opciones tiene, lo que obligaría a la alcaldesa a un nuevo reparto de delegaciones. Eso sí, Aurora Prieto siempre mantendría si escaño dentro del gobierno
Una nueva remodelación del gobierno supondría que los actuales concejales con carteras en el BNG y en el PSOE tuvieran que repartirse las que dejaria Aurora Prieto.
