La Xunta descarta a los grupos políticos en la cita por el centro de salud de Moaña

Mañana, jueves 30 a las 14.00 horas, está previsto que Xunta de Galicia y Concello de Moaña se reúnan por fin en la comisión de seguimiento del convenio para la construcción del centro de salud en los terrenos de Sisalde, cuyas obras estarían a un mes de finalizar. La cita es para las 14.00 horas y ayer al gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), José Ramón Parada, todavía esperaba a que el ejecutivo moañés –del BNG en mayoría absoluta– facilitase los nombres y cargos del personal técnico que participará en la reunión acompañando a los representantes oficialmente designados, que serían la alcaldesa, Leticia Santos, y el teniente de alcaldesa, Daniel Costas.

En una nueva carta enviada al Concello de Moaña por Rexistro el gerente del Sergas aclara que los representantes oficialmente designados pueden acompañarse de personal técnico que actuará con voz pero sin voto en la comisión y siempre relacionado con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de colaboración firmado a comienzos del año 2020. Añade que «en ningún caso se contempla la participación de representantes de grupos políticos ajenos a esas responsabilidades».

Esto, por lo tanto, frustra la intención manifestada por la alcaldesa de Moaña en la concentración del domingo para exigir el regreso del servicio de urgencias a la villa, que fue la 107ª protesta semanal. Entonces Santos dijo que si la Xunta designaba a dos representantes y a perfiles técnicos, por parte de Moaña se invitaría a asistir a representantes de la mesa da Sanidade como los grupos políticos de la oposición (PSOE y PP) o la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Moaña. Tanto este colectivo como los socialistas habían confirmado, a lo largo del lunes, su intención de participar en la comisión de seguimiento, quedando el gobierno local a la espera de una respuesta del PP. La Xunta descarta esta posibilidad aludiendo a la literalidad del convenio de colaboración, que fija su comisión de seguimiento con solo dos representantes políticos por cada administración.

Así las cosas, el Sergas reclama que Moaña le comunique «a la mayor brevedad, el nombre y cargo de las personas que participarán por parte del Concello para dar apoyo técnico a los miembros de la comisión». Argumenta que esta comisión es un órgano colegiado de trabajo técnico que se constituye con la finalidad de que las dos administraciones firmantes evalúen el progreso de las actuaciones acordadas y aborden las cuestiones que precisen de aclaración o modificación.

Por parte de la Xunta participará el propio gerente del Sergas, José Ramón Parada, y el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Francisco Javier Puente. Para dar cobertura en cuestiones de carácter técnico asistirán la subdirectora xeral de Investimentos, Belén Suárez, y la jefa del Servizo de Patrimonio, Mercedes Carracedo.

La intención del gobierno local, desde que en verano trató por primera vez de convocar este órgano, es conocer si el nuevo centro de salud abrirá sus puertas o no con el servicio de urgencias, que está centralizado en el PAC de Cangas desde marzo de 2020.